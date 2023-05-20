Зеленський погрожує підірвати нафтопровід "Дружба": в угорському МЗС видали пропаганду

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто стверджує, що "загрози Зеленського" ставлять під загрозу стабільність поставок нафти, а також загрожують суверенітету Угорщини.

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Петер Сійярто і Володимир Зеленський / колаж Главред, фото УНІАН

Керівник угорського МЗС Петер Сійярто в черговий раз вирішив повторити пропагандистські тези Будапешта і напав з критикою в бік влади України - і звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що його ймовірні погрози підірвати нафтопровід "Дружба" ставлять під загрозу стабільність поставок нафти, а також загрожують суверенітету Угорщини. Про це на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter написав офіційний представник Сійярто Золтан Ковач.

"Загроза Зеленського підірвати нафтопровід "Дружба" в Угорщину не тільки ставить під загрозу постачання нафти в Угорщину, а й загрожує національному суверенітету, тому будь – яка спроба зруйнувати його є посяганням на незалежність і безпеку Угорщини", - цитує Ковач начальника.

По всій видимості, Сійярто посилається на статтю від The Washington Post від 13 травня, в якій розбирається порція секретних документів по витоку Пентагону. У публікації згадується пропозиція "підірвати" нібито прозвучало від президента Зеленського в бесіді із західними союзниками нафтопровід "Дружба".

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Той самий пост Ковача / скріншот

Як Угорщина підіграє Росії

Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті і намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО. Будапешт закликає до діалогу в агресором Москвою на вигідних Росії умовах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно виступає з вигідними Росії заявами, а в листопаді минулого року потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям.

У лютому поточного року Орбан закликав до негайного припинення вогню в Україні і переходу до переговорного процесу. Угорщину в даній ситуації він назвав "голубом миру". Україні такий сценарій вкрай не вигідний, оскільки Росія в такій ситуації отримає заморожену війну і час на перегрупування і новий напад на країну.

Глава апарату прем'єра Угорщини Гергелі Гуляш раніше сказав, що у країні не будуть заарештовувати диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, у Будапешті не бачать для цього "правових підстав".

Дивіться на відео коментар політолога Михайла Шейтельмана з приводу політики Угорщини:

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