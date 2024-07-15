Захід посилить перевірку нафтового флоту РФ: у Bloomberg розкрили, що відбувається

Координатори будуть працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози".

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Захід посилить перевірку російського нафтового флоту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Уряди європейських країн та Великої Британії мають намір схвалити план, який посилить перевірку нафтового флоту Росії.

"Велика Британія планує розпочати цього тижня "заклик до дій" з групою європейських країн, щоб націлити на так званий тіньовий флот нафтових танкерів, які Росія використовує, щоб обійти міжнародні санкції", - йдеться в матеріалі Bloomberg.

Відповідно до проєкту заяви, невизначена кількість урядів в кулуарах зустрічі Європейського політичного співтовариства, яку у Великій Британії проведе прем'єр-міністр Кейр Стармер у четвер, планують схвалити план стосовно нафтового флоту РФ.

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Зазначено, що учасники мають на меті обмінюватися інформацією про російський нафтовий флот, "координувати наші відповіді на ризики, які становлять його кораблі та посередники, і працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози".

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Інформаційне агентство пише, що офіційні особи й експерти Великої Британії та держав Євросоюзу створять групу й проведуть зустріч, аби "вжити конкретних заходів".

"Країни намагаються ще більше ускладнити для Росії отримання прибутку від її нафтових ресурсів. Санкції Групи семи мали на меті перетворити Росію на ізгоя на звичайних ринках транспортування нафти, перекривши доступ до основних танкерів і постачальників послуг, якщо нафта, що перевозиться, не буде нижчою від верхньої межі ціни, встановленої G7. Це змусило Москву покладатися на старих перевізників, які працюють поза галузевими нормами", - зауважує Bloomberg.

Нагадаємо, що у ВМС сказали, скільки кораблів РФ пішли на дно. Деякі російські кораблі досі перебувають на ремонті, деякі з них ще довго лагодитимуть через серйозні пошкодження, сказав Плетенчук.

Чорноморський флот загнали в кут. У ЗСУ повідомили, що відкривають новий фронт на морі. В Азовському морі українські дрони несуть загрозу для російських суден після того, як удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту.

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