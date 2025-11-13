Рус
Читати російською
"Замішаний у корупції": у МЗС жорстко відповіли на істерику Орбана щодо України

Олексій Тесля
13 листопада 2025, 14:25
Георгій Тихий відреагував на чергову скандальну заяву прем'єр-міністра Угорщини.
В Україні жорстко відповіли Віктору Орбану

  Георгій Тихий відреагував на скандальну заяву Віктора Орбана
  В Угорщині говорять про те, що "золота ілюзія України розпадається"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на чергову скандальну заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про корупцію в Україні.

"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", - написав він у соцмережі Х.

Скандальна заява Орбана

Раніше прем'єр-міністр Угорщини написав у Х, що "золота ілюзія України розпадається", коментуючи можливу корупцію у сфері енергетики в Україні.

"Було викрито військову мафіозну мережу, яка має незліченні зв'язки з президентом Володимиром Зеленським. Міністр енергетики вже подав у відставку, а головний підозрюваний утік із країни. Це хаос, у який брюссельська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не витрачається на передовій, потрапляє в кишені військової мафії. Божевілля", - заявив Орбан.

Він знову сказав, що уряд Угорщини не хоче "брати в цьому участь" і не буде "відправляти гроші угорського народу в Україну".

"У будь-якому разі, після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам і шантажу українського президента. Брюсселю давно пора зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші", - заявив прем'єр.

Справа "Мідас": заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо масштабної антикорупційної операції в енергетичному секторі під назвою "Мідас".

В інтерв'ю агентству Bloomberg глава держави зазначив, що з моменту початку розслідування, проведеного НАБУ, він не контактував із бізнесменом Тимуром Міндічем.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ в Угорщину. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Нагадаємо, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що призвело до зупинки постачань нафти в Угорщину і різкої реакції угорського міністра.

Як повідомляв Главред, раніше на Брянщині, в російському місті Унеча, через атаку дронів сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба".

Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МЗС України Віктор Орбан новини Угорщини
