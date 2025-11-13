Рус
Гурт Без Обмежень потрапив у ДТП - піарниця розкрила деталі аварії

Анна Підгорна
13 листопада 2025, 15:13
Танчинець і його команда не розминулися з легковим автомобілем.
Без Обмежень потрапили в ДТП
Без Обмежень потрапили в ДТП - що трапилося з гуртом у Дніпрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/bezobmezhen, Скриншот YouTube

Коротко:

  • Автобус гурту Без Обмежень потрапив у ДТП
  • Юліана Корецька розповіла, що сталося

Український гурт Без Обмежень став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Відео аварії опублікували на YouTube-каналі Інформатор Exclusive.

12 листопада в місті Дніпро концертний автобус колективу під час проїзду вулицею Старокозацькою зіткнувся з автомобілем марки Hyundai. Інцидент зняли камери відеоспостереження.

PR-менеджерка Без Обмежень і наречена лідера гурту Сергія Танчинця Юліана Корецька в коментарі для 24 Каналу повідомила, що ДТП відбулася без потерпілих, саму подію було зафіксовано відповідним чином.

"Постраждалий автомобіль був у мертвій зоні для водія автобуса Без Ообмежень. Через це, при повороті на право, наш багажник зачепив праву передню та задню дверку автомобіля, що стояв зліва. На місце, звісно, одразу приїхала поліція, склала адмін протокол та наша страхова компанія повністю виплатить постраждалій стороні весь ремонт авто. Концерт в Дніпрі пройшов чудово, з аншлагом та піснями в унісон", - каже Корецька.

Дивіться відео моменту ДТП за участю гурту Без Обмежень:

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Катерина Бужинська потрапила до лікарні. Співачка з'явилася з пов'язкою на оці, і розкрила деталі травми, яку отримала під час гастролей.

Також українська акторка Анна Кошмал різко відповіла, чому не худне після пологів - друга дитина в неї з'явилася в березні цього року. Крім того вона зізналася, скільки набрала за вагітність.

Читайте також:

Про персону: Сергій Танчинець

Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сергій Танчинець
Путініст Кіркоров терміново вивіз доньку з РФ - де вона зараз

12:23

Зникла в Бермудському трикутнику дівчина вийшла на зв'язок: що з нею сталося

12:01

"У нас зростають втрати": оглядач оцінив загрозу на ключовому напрямку фронту

11:56

Росія вдарила по Миколаєву: є поранені у важкому стані

11:55

Якою буде зима в Україні: про що мовчать синоптики, але знають білки та коти

11:27

Ціна впала до 4 гривень: вартість базового продукту летить у прірву

11:23

Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана

