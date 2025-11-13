Гурт Без Обмежень потрапив у ДТП - піарниця розкрила деталі аварії

Танчинець і його команда не розминулися з легковим автомобілем.

Без Обмежень потрапили в ДТП - що трапилося з гуртом у Дніпрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/bezobmezhen, Скриншот YouTube

Автобус гурту Без Обмежень потрапив у ДТП

Юліана Корецька розповіла, що сталося

Український гурт Без Обмежень став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Відео аварії опублікували на YouTube-каналі Інформатор Exclusive.

12 листопада в місті Дніпро концертний автобус колективу під час проїзду вулицею Старокозацькою зіткнувся з автомобілем марки Hyundai. Інцидент зняли камери відеоспостереження.

PR-менеджерка Без Обмежень і наречена лідера гурту Сергія Танчинця Юліана Корецька в коментарі для 24 Каналу повідомила, що ДТП відбулася без потерпілих, саму подію було зафіксовано відповідним чином.

"Постраждалий автомобіль був у мертвій зоні для водія автобуса Без Ообмежень. Через це, при повороті на право, наш багажник зачепив праву передню та задню дверку автомобіля, що стояв зліва. На місце, звісно, одразу приїхала поліція, склала адмін протокол та наша страхова компанія повністю виплатить постраждалій стороні весь ремонт авто. Концерт в Дніпрі пройшов чудово, з аншлагом та піснями в унісон", - каже Корецька.

Дивіться відео моменту ДТП за участю гурту Без Обмежень:

Про персону: Сергій Танчинець Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).

