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Більше витратили на нафту і газ з Росії, ніж на допомогу Україні: Лінкявічюс розкритикував ЄС

16 липня 2022, 11:10

Ексміністр закордонних справ і ексміністр оборони Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував сьомий пакет санкцій проти РФ і жорстко висловився на адресу Євросоюзу.

Лінас Лінкявічюс
Лінас Лінкявічюс жорстко розкритикував ЄС / Фото УНІАН

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року країни Євросоюзу витратили значно більше коштів на фінансування Росії, ніж на допомогу Україні. На це звернув увагу колишній міністр закордонних справ і ексміністр оборони Литви Лінас Лінкявічюс.

"Готується сьомий пакет санкцій. Кого це хвилює? В даний час ЄС направив до Росії в геометричній прогресії більше грошей на покупку нафти, газу і вугілля, ніж він направив Україні в якості допомоги. Ціни на нафту зростають. Рубль ще сильніше. Деякі, як і раніше, стурбовані "провокаційними" обмеженнями. Прикро", - написав Лінкявічюс в Twitter.

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Сьомий пакет санкцій проти Росії

15 липня Єврокомісія анонсувала сьомий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Пропонується заборонити імпорт російського золота, посилити контроль над експортом товарів подвійного використання і передових технологій.

Санкції ЄС не торкнуться торгівлі сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією.

"Європейська комісія схвалила спільну пропозицію про новий пакет заходів з підтримки та посилення ефективності шести масштабних і безпрецедентних пакетів санкцій ЄС проти Росії", - йдеться в заяві ЄК.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що дію санкцій проти РФ пропонують продовжити до січня 2023 року. В кінці січня відбудеться перегляд термінів і заходів.

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Як повідомляв Главред, 9 липня російський диктатор Володимир Путін, який від початку широкомасштабної війни проти України робив вигляд, що для РФ не страшні запроваджені проти неї санкції Заходу, нарешті визнав їхній негативний вплив на російську економіку.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо б усі країни світу одночасно запровадили антиросійські санкції, в таких умовах Кремлю було б дуже складно, і не залишилося б іншого вибору, окрім як припинити війну.

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