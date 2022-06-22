Росія на тлі війни з Україною посилює тиск на ЄС і може обрубати постачання газу до Європи

Газпром скоротив постачання газу до Європи, щоб не дати країнам можливості заповнити свої газові сховища на зиму / Колаж УНІАН, Reuters

Російська корпорація Газпром останніми днями скоротила постачання газу до європейських країн, щоб не дати їм заповнити свої газосховища і посилити тиск на них в зимові місяці. Можливий сценарій, за якого держави ЄС залишаться без російського газу вже цієї зими, оскільки Росія може припинити експорт. У такій ситуації Європі потрібно знизити попит на газ і зберегти роботу старих атомних електростанцій. Про це заявив керівник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

У інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що ситуація в енергетичній сфері Європи на тлі війни Росії проти України може погіршитися. Слід бути готовими до можливого сценарію, за якого Москва повністю зупинить постачання газу до країн ЄС вже цієї зими.

читайте такожПовне ембарго на газ з Росії: Україна відмовиться від закупівель в ЄС і купуватиме паливо у США"Європа повинна бути готова на випадок, якщо російський газ буде повністю відключено. Чим ближче ми наближаємося до зими, тим більше розуміємо наміри Росії", - пояснив експерт.

На думку Бірола, Москва вже зараз скорочує експорт газу до країн Європи, щоб не дозволити європейським державам заповнити свої газові сховища на достатньому рівні, а також посилити свої механізми впливу на них взимку.

Тому він закликає Брюссель вжити заходів, спрямованих на зниження попиту на газ і збереження роботи старих атомних електростанцій, відключення яких планувалося раніше.

"Надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами на цьому тижні для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи, незважаючи на побоювання зростання викидів вуглецю", - підкреслив Фатіх Бірол.

Дивіться відео ТСН – які країни Європи готові платити Росії за газ у рублях

Газовий шантаж Європи з боку Росії

Глава Кремля Володимир Путін 23 березня оголосив, що Росія, мовляв, зібралася отримувати оплату за газ від країн ЄС тільки в рублях. За його словами, Москва ухвалила таке рішення через санкції з боку Заходу, в результаті яких російській державі, мовляв, стало невигідно отримувати виплати у іноземній валюті.

Велика сімка різко відкинула вимогу РФ отримувати гроші за газ в рублях. Міністр економіки ФРН Роберт Хабек зауважив, що така вимога суперечить контрактам, згідно з якими європейці не зобов'язані платити Москві за паливо в рублях.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Москва може перекрити постачання газу до Європи, якщо Захід відмовиться сплачувати в рублях.

31 березня Путін підписав указ, що передбачає, мовляв, надходження грошей за постачання газу для "недружніх країн" в рублях. Німеччина та Франція різко виступили проти цього.

У підсумку Росія відступила від своїх вимог. Зміст документа щодо газових розрахунків із Заходом значно відрізнявся від тих заяв, які раніше звучали в Кремлі. Компанії Європи, як і раніше, сплачуватимуть Москві за газ в євро.

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