Повне ембарго на газ з Росії: Україна відмовиться від закупівель в ЄС і купуватиме паливо у США

Україна повністю відмовиться від газу з Росії - Вітренко / Колаж УНІАН, Reuters

Україна проводить перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо закупівель газу на наступний опалювальний сезон. Київ припинив купувати паливо у Росії ще у 2015 році і купує газ у Європі. Однак в країнах ЄС більшість газу з території РФ, у той час, коли Київ виступає за повне припинення закупівель російського палива. Про це заявив глава Нафтогазу Юрій Вітренко.

У ефірі Bloomberg TV він розповів про те, що Україна вже 7 років як припинила газові контакти з Росією. Наразі газ купується у Євросоюзі, проте значна частина палива привезена звідти з російської території.

читайте такожГазовий шантаж Путіна провалився: Європа купуватиме газ за євро, а рублі дістануться ГазпромуЗа його словами, враховуючи позицію Києва, спрямовану на повну відмову від газу з РФ, постачання палива з США стане найкращим альтернативним варіантом. Перемовини вже ведуться.

"Оскільки ми виступаємо за повне ембарго на російський газ, то вважаємо, що газ із США є найкращою альтернативою", - пояснив Вітренко.

Також Юрій Вітренко підкреслив, що Україна збирається купляти газ за кордоном на суму до 8 мільярдів доларів.

Дивіться відео ТСН - якою буде ціна на газ для українців

Нагадаємо, глава компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон раніше заявив, що держава в майбутньому може відмовитися від імпорту газу. Така перспектива можлива у тому випадку, якщо в країні буде розвиток видобутку газу і виробництва біогазу. Україна може реалізувати свій потенціал у сфері біогазу протягом 10 років.

Крім того, у Раді національної безпеки і оборони України сказали, що ціна на газ для побутових споживачів після травня не зміниться. Кубометр палива для населення, як і раніше, коштуватиме 7 гривень 96 копійок.

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