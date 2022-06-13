Кабмін заборонив експорт вугілля і газу з України / Колаж фото УНІАН

Рішенням уряду де-факто виявився заборонений експорт всіх вироблених в Україні обсягів газу, вугілля та мазуту. Про це йдеться в постанові Кабміну №666 від 10 червня.

У самому документі говориться, що експорт та імпорт дозволений, але для цього потрібно отримувати ліцензію і також введені квоти. Тобто обмеження за обсягами, які можна продавати за кордон.

Далі - для мазуту, вугілля і газу в Кабміні встановили нульові квоти. Тобто експорт таких товарів по-факту заборонений.

Чиновники кажуть, що рішення прийняли для того, щоб в умовах повномасштабної війни проти Росії забезпечити нормальний опалювальний сезон в Україні (2022/2023).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тарифи на тепло для населення можуть зрости втричі, оскільки "Нафтогаз" суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

Як говориться в заяві Міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго, згідно з цінами, доведеними ГК "Нафтогаз Трейдинг" до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зросла в 3,9 рази.

До того, однак, представники НАК "Нафтогаз України" запевняли, що тарифи на газ і тепло не зміняться.

Ще 10 травня 2022 року на засіданні Кабінету міністрів був схвалений проект закону, яким, серед іншого, передбачено введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

Пізніше в Кабміні заявили, що опалювальний сезон пройде успішно і для цього є всі ресурси.

"Потужності є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо. Сьогодні даємо доручення НАК "Нафтогаз", щоб до початку опалювального сезону в наших газосховищах було не менше 19 млрд кубічних метрів блакитного палива", – цитувала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля пресслужба уряду.

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