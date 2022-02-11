Україна в Берліні відмовилася від головної вимоги РФ про переговори з бойовиками - Кулеба

Кулеба розповів про переговори" Нормандії " / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив ключову вимогу, висунуту російською делегацією у Берліні, від якого відмовилася Україна.

За даними УНІАНу, глава МЗС назвав виснажливими переговори радників лідерів "нормандського формату".

"Непростою, м'яко кажучи, була розмова, але Андрій Єрмак як глава цієї делегації і колеги, які були у складі цієї делегації, вони абсолютно втримали всі наші позиції. Не поступилися ні по одному моменту, важливому для України, і не перетнули ніяких червоних ліній. Цей діалог надзвичайно складний, але він повинен продовжитися, тому що немає іншого шляху, окрім як дипломатичне врегулювання конфлікту", - зазначив Кулеба.

За словами міністра, головне питання в Берліні стосувалося вимоги Росії, щоб Україна вела прямі переговори з контрольованими Росією бойовиками на Донбасі.

"Ключове питання вчора - прямий діалог між Україною та окремими районами Донецької та Луганської областей. Це питання добре всім відомий. Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог з так званими "ДНР/ЛНР". Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії з боку конфлікту зміниться на статус посередника в конфлікті. Саме тому ми на це не йдемо", - заявив Кулеба.

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Також він додав, що Україна готова до продовження переговорів у "нормандському форматі".

"І наше єдине прагнення сьогодні-це дійсно розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи для того, щоб можна було рухатися вперед у питанні врегулювання цього конфлікту і припинення війни в Україні", - сказав він.

За словами Кулеби, Росія "почала чергову хвилю звинувачень на адресу України, заявивши, що наша країна нібито готувала наступ і провокації".

"Хочу абсолютно офіційно заявити, що ніяких наступальних дій Україна не планує, які провокації нам не потрібні, і всі ці повідомлення з російського боку спрямовані на нагнітання емоційного стану і спроби перекладання відповідальності на Україну", - підсумував Кулеба.

Зустріч "нормандської четвірки"

Нагадаємо, в Берліні 11 лютого завершилися другі за останній місяць переговори політичних радників нормандської четвірки. Зустріч політичних радників у Німеччині тривала майже 9 годин. Україну на переговорах представляв керівник офісу президента Андрій Єрмак, а Росію - заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Українська сторона сподівалася на зустрічі в Берліні розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Планувалося, що Україна запропонує варіанти поліпшення верифікації режиму "тиші" на Донбасі, а також підніме питання відкриття КПВВ та обміну полоненими. А президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі політрадників висловлював сподівання, що ці переговори зможуть наблизити саміт на рівні лідерів "нормандської четвірки".

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