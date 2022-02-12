Загроза вторгнення Росії: Шмигаль звернувся до українців та закликав не панікувати

Прем'єр закликав громадян зберігати спокій, оскільки українська армія готова дати відсіч агресору.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців на тлі загрози нового вторгнення Росії. У Facebook він закликав громадян зберігати спокій, оскільки українська армія готова дати відсіч агресору.
Що сказав глава уряду громадянам України:
- Росія небезпечний сусід, який намагається нас знищити.
- Наша армія готова, вона забезпечена всім необхідним і готова дати відсіч в будь-який момент.
- Війна має багато вимірів - від газової кризи до нагнітання паніки.
- Паніка найкращий подарунок для ворога.
- Україна сильна, як на дипломатичному рівні, так і на економічному.
- Міжнародні партнери підтримують Україну не на словах, а на ділі.
- Росія хоче розхитати Україну зсередини, тому потрібно не піддаватися на провокації ворога і дезінформацію.
Загроза вторгнення Росії в Україну
Раніше спецслужби Сполучених Штатів Америки оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну - вони відзначили, що вторгнення може відбутися в найближчу середу, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Росія може напасти, не чекаючи закінчення Олімпійських ігор - до 20 лютого.
Мер столиці України Віталій Кличко повідомив, що у Києві затвердили план евакуації населення на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У кожному районі міста створені комісії з питань евакуації, а міські служби працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації.
У МЗС України закликали громадян зберігати спокій і підкреслили, що армія і дипломатія роблять все, щоб Україна залишалася стійкою і готовою до різних сценаріїв розвитку подій.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про можливе вторгнення 16 лютого. Він зазначив, що зараз в інформпросторі занадто багато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.
Читайте також:
- Агресія Росії: У Міноборони розповіли, чи можливий обстріл Києва
- НАТО варто об'єднатися через агресію РФ і посилити санкції: підсумки переговорів Макрона і Джонсона
- Для Росії важлива не Україна: Боррель про агресію Путіна
- Очікування Путіна і потужний фактор стримування: Україна б'ється з агресією РФ за трьома напрямками