Загроза вторгнення Росії: Шмигаль звернувся до українців та закликав не панікувати

Шмигаль звернувся до українців / УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців на тлі загрози нового вторгнення Росії. У Facebook він закликав громадян зберігати спокій, оскільки українська армія готова дати відсіч агресору.

Що сказав глава уряду громадянам України:

Росія небезпечний сусід, який намагається нас знищити.

Наша армія готова, вона забезпечена всім необхідним і готова дати відсіч в будь-який момент.

Війна має багато вимірів - від газової кризи до нагнітання паніки.

Паніка найкращий подарунок для ворога.

Україна сильна, як на дипломатичному рівні, так і на економічному.

Міжнародні партнери підтримують Україну не на словах, а на ділі.

Росія хоче розхитати Україну зсередини, тому потрібно не піддаватися на провокації ворога і дезінформацію.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше спецслужби Сполучених Штатів Америки оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну - вони відзначили, що вторгнення може відбутися в найближчу середу, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Росія може напасти, не чекаючи закінчення Олімпійських ігор - до 20 лютого.

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Мер столиці України Віталій Кличко повідомив, що у Києві затвердили план евакуації населення на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У кожному районі міста створені комісії з питань евакуації, а міські служби працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації.

У МЗС України закликали громадян зберігати спокій і підкреслили, що армія і дипломатія роблять все, щоб Україна залишалася стійкою і готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про можливе вторгнення 16 лютого. Він зазначив, що зараз в інформпросторі занадто багато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

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