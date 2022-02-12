ЗСУ готові давати відсіч, важливо зберігати спокій: у МЗС України звернулися до громадян

ЗСУ готові давати відсіч, критично важливо зберігати спокій - МЗС / Reuters

В Міністерстві закордонних справ України зробили заяву щодо заходів з протидії агресивним діям Росії. У МЗС підкреслили, що критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни.

У заяві МЗС йдеться, що армія і дипломатія роблять все, щоб Україна залишалася стійкою і готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

"Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною у листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США і ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї і наданої макрофінансової допомоги", - йдеться у заяві.

У міністерстві уточнили, що ЗСУ постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність і суверенітет України.

"Зараз критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність і сіють паніку", - підкреслили у МЗС.

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Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв'язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну інформацію, що дозволяє робити своєчасні дії, додали в МЗС.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення американського президента до союзників сталося після наради оперативного штабу у Білому домі, повідомляє The Guardian.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

У МЗС Росії відреагували на новини про загрозу вторгнення в Україну - там заявили, що вони є "дискредитацією вимог Москви" по так званим "гарантіям безпеки".

Водночас відразу вісім країн закликали своїх громадян відмовитися від поїздок в Україну. Йдеться про Чорногорію, Японію, Південну Корею, Норвегію, Ізраїль, Північну Македонію та Естонію. Відповідні рекомендації опублікували міністерства закордонних справ вищезазначених країн.

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