ООН бойкотувала Кримську платформу: Кулеба розніс організацію і пообіцяв розібратися

Київ проведе перемовини з керівництвом ООН через ситуацію з Кримською платформою - Кулеба / УНІАН

Організація об'єднаних Націй фактично проігнорувала саміт Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у Києві, і не була представлена на заході. Рішення, яке, ймовірно, продиктоване політичними мотивами, не відповідає головному завданню ООН, що полягає в забезпеченні миру і безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу у четвер, 16 вересня, він сказав про те, що фактор неучасті ООН в саміті щодо Криму є негативним моментом в контексті знаходження України в Організації.

"Зазначу лише один негативний момент в контексті нашої участі в ООН - це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена", - зазначив дипломат.Читайте такжеПлан щодо Криму і підписання документа: у Зеленського назвали сценарій нової поїздки гаранта до США

Як вважає міністр, таке рішення продиктоване виключно політичними мотивами. Офіційний Київ має намір провести перемовини з керівництвом ООН, щоб пояснити неприпустимість подібного ставлення до проблеми.

"І ми розмовлятимемо з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримання миру і безпеки", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Боротьба України за Крим

Президент України Володимир Зеленський у серпні казав про те, що Києву слід зміцнити зусилля щодо роботи над деокупацією Криму. Одним з таких інструментів має стати Кримська платформа, завдяки якій держава має намір привернути увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми.

Саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня у Києві. В організованому українською владою заході взяли участь представники 46 країн і організацій. За підсумками була підписана декларація про подальшу боротьбу з Росією щодо Криму і можливі нові санкції проти Москви.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Кремль погодитися на зустріч глави РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Однак він підкреслив, що Київ в будь-якому випадку не прибиратиме з перемовного порядку денного питання Криму.

Президент Росії Володимир Путін у вересні заявив, що Кримська платформа, мовляв, є "провокацією" з боку України і "недоречним заходом". При цьому він звинуватив Київ у нібито невиконанні Мінських угод.