"Створимо серйозні проблеми": Кулеба заявив, що Україна не здасться, і пригрозив РФ ударом

Потрібно вести перемовини у всіх форматах для припинення війни з Росією - Кулеба / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський готовий до перемовин з Росією з метою повернення окупованих Криму і Донбасу. Москва демонструє цинічну поведінку, проте Україна готова створити російській державі проблеми, які змусять її припинити війну. Мир будь-якою ціною Київ не влаштує. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У коментарі РБК-Україна він розповів про те, що Україна має намір прагнути до справедливого миру, який повинен відповідати тій ціні, яку українська держава заплатила в боротьбі за суверенітет, незалежність і свободу.Читайте такжеПеремовини з Меркель - шанс для України: Кулеба очікує на підтримку Німеччини щодо Донбасу

За його словами, Зеленський готовий до перемовин щодо звільнення окупованих АР Крим та окремих районів Донбасу і завершення військових дій. РФ цинічно веде війну проти України, проте Київ і країни-партнери створюють умови, які змусять Москву припинити збройну конфронтацію. При цьому українська держава готова створити для Росії серйозні проблеми.

"Ми не сидимо, чекаючи з моря погоди. Росія маніпулює, бреше, вона цинічна. Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну і агресію проти України. Тому треба вести перемовини у всіх можливих форматах про припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусять Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Перемовини Росії та України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 27 вересня заявив, що Київ ініціює зустріч в рамках нормандського формату на вищому політичному рівні. Перемовини повинні передбачати участь у них Ангели Меркель, яка йде у відставку з посади канцлера ФРН.

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Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що всі країни нормандського формату не проти проведення нової зустрічі за участю лідерів нормандського формату. При цьому він засумнівався в проведенні таких перемовин найближчим часом, звинувативши Україну в порушенні домовленостей щодо Донбасу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про те, що президент Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Діалог повинен включати питання деокупації Криму і Донбасу. Він попередив, що перемовини будуть складними для Путіна, тому шо Зеленський має намір діяти виключно в інтересах України.