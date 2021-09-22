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Потужний сигнал для Києва: Ердоган оголосив про підтримку України та невизнання анексії Криму Росією

22 сентября 2021, 02:09

Для Туреччини територіальна цілісність України має важливе значення, сказав Реджеп Ердоган.

Реджеп Ердоган
Туреччина не визнає окупований Крим територією Росії - Ердоган / Скріншот YouTube

Офіційна Анкара виступає на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Це питання має серйозне значення для турецької держави. Туреччина не визнає окупований Крим територією Росії. Про це заявив глава держави Реджеп Ердоган.

Під час свого виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН він сказав про те, що Туреччина не визнає російської анексії Криму. Для Анкари питання територіальної цілісності та суверенітету України є важливим.

"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включаючи Крим, анексію якого ми не визнаємо", - підкреслив Ердоган.Читайте также"Вибори" до Держдуми на Донбасі і в Криму – поза законом: Україна жорстко попередила Росію про удар

Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини заявили, що Анкара не вважає законним "виборчий процес" до Держдуми Росії на території окупованого Криму. У Кремлі заявили про, мовляв, неприйнятність подібних заяв, і сподіваються на зміну позиції турецької сторони щодо цього питання.

До речі, спікер Банкової Сергій Никифоров розповів, що Росія у ході голосування за порядок обговорення сесії Генасамблеї ООН намагалася заблокувати пункт про російсько-український конфлікт на Донбасі і ситуацію в окупованому Криму. Однак 71 країна проголосувала проти ініціативи росіян.

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76-та сесія Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

У Нью-Йорку 14 вересня стартувала 76-а сесія Генеральної асамблеї ООН. Загальні дебати Генасамблеї відбудуться в період з 21 по 27 вересня.

Президент України Володимир Зеленський прибув на заходи і взяв участь у відкритті сесії Генасамблеї.

Президент Зеленський виступить на загальних дебатах ГА ООН, а також проведе низку зустрічей з лідерами інших держав і міжнародних організацій. Плануються дискусії з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленський також має провести зустрічі з представниками бізнесу, інвесторами, та українською громадою у Сполучених Штатах Америки.

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