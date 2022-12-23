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У Зеленського назвали країни, які допомагають РФ вбивати українців

23 грудня 2022, 22:15
Михайло Подоляк заявив, що російські посібники також нестимуть відповідальність за скоєне.
Михайло Подоляк, Володимир Путін
Подоляк назвав країни, які допомагають РФ вбивати українців / колаж фото Офіс президента України, сайт Кремля

Росія тероризує Україну, але до масових вбивств цивільним причетні й інші країни. Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він заявив, що вбивати українців російським окупантам допомагають Іран, Північна Корея і Білорусь. Ці країни продовжують надавати Росії свою зброю, амуніцію, техніку і територію.

Іран передає ворогові дрони і ракети, Північна Корея - амуніцію і зброю, а Білорусь - територію, інфраструктуру і техніку.

"Фактично і юридично підтверджені союзники РФ у форматі окупаційної війни, масових вбивств цивільного населення та умисного руйнування міст України", - написав Подоляк.

Він також акцентував увагу на тому, що всі ці "помічники" Росії будуть нести "солідарну відповідальність" за скоєні злочини.

пост Подоляка
Подоляк назвав країни, які допомагають РФ вбивати українців / скріншот

Участь Ірану у війні проти України

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. За останні кілька місяців Росія завдала нищівних ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Багато людей отримали поранення. Також є загиблі, серед них діти.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Інші новини:

війна в Україні Білорусь Іран Північна Корея вторгнення Росії Михайло Подоляк Росія
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