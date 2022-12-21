США хочуть, щоб Зеленський погодився на визнання РФ країною-агресором - CNN

Якщо Зеленський схвалить ухвалення документа, то Палата представників США може проголосувати за нього вже цього тижня.

США очікують, що Зеленський погодиться на визнання РФ країною-агресором / Колаж фото УНІАН

США не хочуть визнавати Росію країною-спонсором тероризму, але планують оголосити РФ країною-агресором. Американська влада хоче, щоб президент України Володимир Зеленський погодився з цим рішенням під час особистого візиту до Америки. Про це повідомляє CNN.

Над цим законодавством кілька місяців працювала адміністрація Джо Байдена разом з Конгресом. Якщо Зеленський погодиться з цим, то вже цього тижня Спікер Палати представників Ненсі Пелосі представить законопроект. Таким чином обидві палати зможуть прийняти законопроект до того, як підуть на канікули.

Повідомляється, що Білий дім не хоче визнавати РФ країною-спонсором тероризму, бо там переживають, що це може негативно вплинути на обмін полоненими, посередництво ООН з вивезення зерна з України та інше.

За даними видання, проект пропозиції передбачає введення нових жорстких санкцій проти чиновників РФ, які причетні до війни проти України.

Також наголошується, що республіканці виступають проти цього законопроекту, бо вони вважають, що це спростить процедуру зняття санкцій, якщо РФ покаже відкритість до мирних переговорів з Україною.

"Запропоноване визначення "держава-агресор" є поганою заміною того, до чого закликала Україна: визначення Росії як держави-спонсора тероризму. Це нове визначення не може притягнути Путіна до відповідальності за його жахливі воєнні злочини і неспровоковану війну проти України", - заявив республіканець Майкл Маккол.

Визнання РФ країною-спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зазначив, що, після всього вчиненого Росією, слово "тероризм" стало фактично її другим ім'ям. Тому визнання її спонсором тероризму буде просто юридичною фіксацією реальності.

Раніше повідомлялося про те, що США можуть офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена зробити це. Якщо Блінкен цього не зробить, то Конгрес США буде приймати відповідне рішення самостійно.

Таким чином, Пелосі попередила Блінкена про наміри Конгресу. За даними видання, це сталося під час нещодавньої телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Він підкреслив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

У травні цього року Сейм Литви прийняв резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом.

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