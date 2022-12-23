Нова стратегія окупантів загнала Путіна в пастку: експерт назвав причину

Росія подає заходу знаки про небажання продовжувати війну. Кремль хоче, щоб Україну змусили сісти за стіл переговорів.

Нова стратегія окупантів загнала Путіна в пастку / Колаж фото сайт Кремля, Міноборони РФ

Росія змінила стратегію війни проти України. Це сталося через нездатність досягти "цілей СВО". Однак ця стратегія загнала російського диктатора Володимира Путіна в пастку. Про це заявив військовий експерт Петро Черник, повідомляє ТСН.ua.

РФ перейшла до стратегії оборони. Тепер окупанти намагаються затягнути бойові дії якомога довше.

"Стратегічної мети ліквідувати українську державність вони не досягли і не досягнуть. Вони зрозуміли, що потрапили в пастку, і не знають, як з цієї пастки вийти. Цей сигнал, що вони нібито не хочуть нічого продовжувати - це сигнал не нам, а колективному Заходу", - сказав Черник.

Він переконаний, що РФ хоче домогтися від Заходу допомоги в саджанні України за стіл переговорів. Саме це вже свідчить про те, що в РФ з'явилися ознаки "стратегічної слабкості".

"Вони прекрасно усвідомлюють, що якщо відбудеться класична поразка в Україні, а вона відбудеться, питання лише часу і обставин, Путін, швидше за все, втратить своє життя, а Росія стане на шлях розпаду" - додав експерт.

Тепер РФ сподівається на те, що тривалою війною зможе доюитися нібито виснаження українців.

Розвал Росії

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що російська окупаційна армія втратила наступальний потенціал в ході війни в Україні. У перспективі армія РФ може втратити і оборонний потенціал, що загрожує розпадом Російської Федерації.

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