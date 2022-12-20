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РФ отримає 300 "шахедів" для вбивства українців: Воллес розповів, що натомість дістанеться Ірану

20 грудня 2022, 20:02
Глава Міноборони Британії наголосив, що Іран став одним з головних військових покровителів Росії.
Иран, дроны, Уоллес
Росія надасть Ірану передові військові компоненти в обмін на дрони / Колаж: pixabay.com, defence-ua com, gov.uk/government

Росія отримає від Ірану 300 дронів-камікадзе для ударів по українській енергетичній інфраструктурі. В обмін на "шахеди" Іран отримає від РФ передові військові компоненти. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише Reuters.

"В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як близькосхідну, так і міжнародну безпеку", - заявив британський міністр.

Водночас Воллес не повідомив подробиць про типи військових компонентів, які, за його словами, Росія готує до передачі Ірану.

"Іран став одним з головних військових покровителів Росії", - наголосив глава Міноборони Британії.

Співучасть Ірану у війні проти України

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. За останні кілька місяців Росія завдала нищівних ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Багато людей отримали поранення. Також є загиблі, серед них діти.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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Іран дрони війна Росії та України
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