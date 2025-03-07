У Трампа зробили заяву про гарантії безпеки для України

Ситуація щодо мирної угоди між Росією та Україною залишається нестабільною.

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У Трампа "визначилися", хто має надати Україні гарантії безпеки / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Гарантії безпеки для України США не надасть

Хто це зробить замість них

Гарантії безпеки Україні надаватиме Європа, а не Сполучені Штати Америки.

Президенту України Володимиру Зеленському "слід визнати" це, заявив міністр фінансів США Скотт Бессант, пише Sky News.

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"Міністр фінансів США заявив, що Володимиру Зеленському слід визнати, що гарантії безпеки Україні надасть Європа", - йдеться в повідомленні.

Скотт Бессант також зазначив, що ситуація щодо мирної угоди між Росією та Україною залишається нестабільною.

Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна "докладе всіх зусиль", щоб надати гарантії безпеки Україні. Він також додав, що для міцних гарантій "потрібна співпраця США".

Політика адміністрації Трампа щодо України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні після напруженої розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому.

Раніше Трамп зробив низку заяв щодо війни в Україні, українського президента та угоди про корисні копалини, пише The Times. Він зазначив, що ця угода залишається чинною і назвав її "чудовою для Америки". Також Трамп планує представити свій план щодо України у зверненні "Про становище країни", яке відбудеться у вівторок, 4 березня.

Тим часом головний редактор Defence Express Олег Катков застеріг, що в разі повного припинення військової допомоги від США Збройні сили України можуть втратити до 30% наявного озброєння.

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