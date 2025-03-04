Припинення допомоги від США: в Defense Express назвали найгірший сценарій

Адміністрація Байдена зробила запас зброї для України, однак, його використання буде залежати від інтенсивності боїв та рівня втрат, зазначив аналітик.

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Як призупинення допомоги від США може вплинути на Україну / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Про що сказав Катков:

30% зброї на фронті - це зброя країн Європи, дозвіл на постачання якої залежить від США

США напряму передають Україні лише 10% від загального обсягу постачань

Адміністрація Байдена створила певний запас зброї для України

Якщо США повністю припинять військову допомогу, Україна може втратити до 30% озброєння, яке нині використовують Збройні сили. Про це заявив головний редактор Defence Express Олег Катков у коментарі Суспільному.

За його словами, близько 40% арсеналу ЗСУ становить українська зброя та запаси, що залишилися ще до повномасштабного вторгнення. Понад 10% припадає на американське озброєння, передане напряму або через європейських партнерів із дозволу Вашингтона. Майже 30% – це зброя європейських країн, постачання якої також залежить від згоди США на реекспорт.

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Катков наголошує, що в разі найгіршого сценарію – повного блокування поставок з боку США та заборони реекспорту – Україна втратить третину свого військового потенціалу. Це зачепить не лише американську техніку, а й значну частину європейського озброєння.

Водночас експерт підкреслив, що це найбільш песимістичний прогноз.

"Якщо ми розглядаємо максимально песимістичний з усіх песимістичних сценаріїв, які можливо просто уявити, будучи максимальним песимістом у світі, то так (Україна втратить 30% озброєння — Ред.). Якщо увімкнути здоровий реалізм, то ситуація виглядає, що Україна має отримати те, що було при Байдені оголошено. І це нам у будь-якому випадку дозволить не відчувати критичну залежність від США певний час", — сказав Катков.

Експерт зазначає, що наприкінці своєї каденції адміністрація Байдена створила для України певний запас озброєння. Великі партії військової допомоги були передані у грудні 2024 та січні 2025 року, щоб забезпечити ЗСУ на значну частину 2025 року. Однак тривалість цього ресурсу без нових поставок залежатиме від інтенсивності бойових дій та рівня втрат.

Окремо Катков підкреслює критичну залежність від американського озброєння у сферах протиповітряної оборони та авіації. Це стосується не лише винищувачів F-16, а й боєприпасів до них – високоточних бомб JDAM, протирадіолокаційних ракет HARM та керованих ракет для гелікоптерів.

Також значну частину бронетехніки, яку отримала Україна, становлять американські зразки: сотні бронетранспортерів M113, бойові машини Stryker, бронеавтомобілі MRAP і MaxxPro. Крім того, США постачали касетні боєприпаси, снаряди для дистанційного мінування, протипіхотні міни та інші види озброєння.

Призупинення допомоги від США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні після напруженої розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Як повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому, заборона на допомогу залишатиметься чинною, доки український президент не зобов’яжеться прагнути до мирних переговорів.

Раніше стало відомо, що 3 березня Дональд Трамп проведе зустріч, під час якої обговорюватимуть подальші кроки щодо війни в Україні, зокрема можливе припинення військової допомоги Києву. Як пише Axios із посиланням на джерела, команда Трампа посилює тиск на Володимира Зеленського після невдалої зустрічі у Білому домі.

Також адміністрація Трампа ухвалила рішення зупинити фінансування закупівлі нового озброєння для України та розглядає можливість заморозити постачання з американських запасів. The Wall Street Journal, посилаючись на високопосадовців США повідомляє, що фінансування припинили в останні тижні.

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Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

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