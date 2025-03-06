Не про мінерали: про що США домовлятимуться з Києвом на переговорах

Переговори між Україною та США заплановані на 11 березня в Саудівській Аравії.

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У Саудівській Аравії будуть переговори України і США / Колаж: Главред, фото: ОП

Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори США та України. Сторони обговорюватимуть припинення вогню в Україні. Про це заявив спецпосланець США Стів Віткофф, повідомляє Barron's.

Україна і США обговорюватимуть припинення вогню і рамки більш довгострокової угоди.

"Зараз ми ведемо переговори про координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, у Джидді ... Ідея полягає в тому, щоб виробити рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню", - сказав Віткофф. відео дня

Clash Report повідомляє про те, що порядок денний зустрічі міститиме в собі основи угоди щодо врегулювання війни і 6-місячне припинення вогню.

Пізніше в Мережі з'явилося відео з його заявою і виявилося, що Віткофф не вказував конкретних термінів перемир'я. Він заткнувся перед словом "ceasefire" ("припинення вогню"), тому ЗМІ, які першими передали інформацію, імовірно, помилково переклали це як "six" ("шість").

Дивіться відео про перемовини між Україною та США:

Про що говоритимуть на переговорах між Україною та США / фото: скріншот

Переговори України, США та РФ - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. Як зазначив Реткліфф, він "із нетерпінням чекає на скасування паузи та співпрацю з Україною на шляху до миру".

Нагадаємо, у Трампа пов'язали відновлення допомоги Україні з ходом переговорів. США обговорюють з Україною дату, місце і склад команд для можливих переговорів.

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше повідомили, що Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. Один з американських чиновників заявив, що рішення може бути скасовано, якщо Зеленський, мовляв, продемонструє готовність вести мирний діалог з Москвою.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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