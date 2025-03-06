Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Не про мінерали: про що США домовлятимуться з Києвом на переговорах

Ангеліна Підвисоцька
6 березня 2025, 21:03оновлено 6 березня, 21:34
58
Переговори між Україною та США заплановані на 11 березня в Саудівській Аравії.
Зеленський Трамп
У Саудівській Аравії будуть переговори України і США / Колаж: Главред, фото: ОП

Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори США та України. Сторони обговорюватимуть припинення вогню в Україні. Про це заявив спецпосланець США Стів Віткофф, повідомляє Barron's.

Україна і США обговорюватимуть припинення вогню і рамки більш довгострокової угоди.

"Зараз ми ведемо переговори про координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, у Джидді ... Ідея полягає в тому, щоб виробити рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню", - сказав Віткофф.

відео дня

Clash Report повідомляє про те, що порядок денний зустрічі міститиме в собі основи угоди щодо врегулювання війни і 6-місячне припинення вогню.

Пізніше в Мережі з'явилося відео з його заявою і виявилося, що Віткофф не вказував конкретних термінів перемир'я. Він заткнувся перед словом "ceasefire" ("припинення вогню"), тому ЗМІ, які першими передали інформацію, імовірно, помилково переклали це як "six" ("шість").

Дивіться відео про перемовини між Україною та США:

Не про мінерали: про що США домовлятимуться з Києвом на переговорах
Про що говоритимуть на переговорах між Україною та США / фото: скріншот

Переговори України, США та РФ - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. Як зазначив Реткліфф, він "із нетерпінням чекає на скасування паузи та співпрацю з Україною на шляху до миру".

Нагадаємо, у Трампа пов'язали відновлення допомоги Україні з ходом переговорів. США обговорюють з Україною дату, місце і склад команд для можливих переговорів.

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше повідомили, що Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. Один з американських чиновників заявив, що рішення може бути скасовано, якщо Зеленський, мовляв, продемонструє готовність вести мирний діалог з Москвою.

Інші новини:

Хто такий Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Саудівська Аравия мирне врегулювання
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Не про мінерали: про що США домовлятимуться з Києвом на переговорах

Не про мінерали: про що США домовлятимуться з Києвом на переговорах

21:03Політика
Одразу в двох областях: ЗСУ потужно вдарили по пунктах управління росіян

Одразу в двох областях: ЗСУ потужно вдарили по пунктах управління росіян

20:51Фронт
Умова підписання угоди: США вимагають від України швидкого припинення вогню

Умова підписання угоди: США вимагають від України швидкого припинення вогню

20:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

Олександра Кучеренко вперше вийшла на зв'язок після новин про розлучення з Комаровим

Олександра Кучеренко вперше вийшла на зв'язок після новин про розлучення з Комаровим

Гороскоп на завтра 7 березня: Овнам - відпочинок, Терезам - подорож

Гороскоп на завтра 7 березня: Овнам - відпочинок, Терезам - подорож

"Бідна дівчинка": невістка Наташі Корольової показалася після операції

"Бідна дівчинка": невістка Наташі Корольової показалася після операції

Бомбічний салат із продуктів, які є майже в кожному холодильнику - рецепт

Бомбічний салат із продуктів, які є майже в кожному холодильнику - рецепт

Останні новини

21:37

В Україні натрапили на рідкісні ляльки в секонд-хенді: коштують цілий статок

21:22

Зрадниця Корольова почала мити підлогу в Кремлі - деталі

21:18

Дружина популярного голлівудського актора вчинила страшний суїцид

21:03

Не про мінерали: про що США домовлятимуться з Києвом на переговорахВідео

21:00

Зробить лице молодшим та свіжішим: як обрати ідеальну червону помаду

Пауза у війні може початися до травня, Трамп налаштований на велику угоду з Путіним – КуликПауза у війні може початися до травня, Трамп налаштований на велику угоду з Путіним – Кулик
20:51

Одразу в двох областях: ЗСУ потужно вдарили по пунктах управління росіян

20:47

Низькорослі помідори – топ сорти для смачних салатів

20:31

Умова підписання угоди: США вимагають від України швидкого припинення вогню

20:27

Чи можна брати дітей на цвинтар: священник дав чітку остаточну відповідь

Реклама
19:59

Сліди косметики на комірці куртки: як швидко вивести сліди тоналки та помади

19:43

Припікатиме +19: коли Україну накриє нове похолодання

19:37

Як зрозуміти, що собака щаслива: 8 ознак, на які варто звертати увагу

19:30

Ціна "тане на очах": в Україні різко подешевшав популярний овоч

19:22

Переговори України та США: відома дата і місце проведення

19:10

Трамп здатен допомогти Україні єдиним способомПогляд

19:05

Чи варто вимикати роутер на ніч: експерти дали неочікувану відповідь

19:02

Втрати України та нова тактика росіян: головні новини України (дайджест)

18:59

США намагаються всадити РФ та Україну за стіл переговорів: чим шантажує Трамп

18:59

Чотири пункти: Потап у США розповів, як насправді скинув 20 кілограмів

18:55

Як виглядати молодше – секрети гардероба, що освіжають образ

Реклама
18:48

"Відмова" від долара: в Україні можуть змінити основну валюту

18:40

"З величезним жалем": Вєрку Сердючку та команду не випустили з України

18:30

Серйозні зміни у документах: у МВС попередили водіїв про важливе оновлення

18:22

Дмитро Комаров: "Коли ти вже знаходишся в епіцентрі події, тобі вже не страшно"

18:21

Банани можуть повністю зникнути з полиць магазинів: в чому причина

17:39

"Європа здатна виграти будь-яке протистояння": Туск готовий зробити РФ переможеною

17:34

Десятки тисяч з початку 2025 року: Сирський зробив нову заяву про втрати Росії

17:26

"Воювати нікому": Залужний прямо розповів про критичні втрати ЗСУ

17:18

"Я в постійній гонитві": зірка "Жіночого лікаря" розійшлася з бойфрендом

17:00

Несподіваний штраф за лампочку: коли водія можуть покарати на 1000 гривень

16:45

Бельгія на рік відклала постачання до України F-16: яка причина

16:07

Серйозний конкурент Вінегрету: рецепт унікального салату з буряка

16:03

"У стилі 1941-1945 років": Росія готується до масштабної хвилі мобілізації

15:57

Інша людина: колишній Лорак показав їхню спільну доньку

15:56

"Існує два сценарії": названо дату підписання великої угоди щодо війни в УкраїніВідео

15:42

ТОП б/у авто, які не розчарують власника: рейтинг надійності від експертів

15:17

Популярний американський репер Offset їде в РФ із концертом

15:12

"Повертався додому зі зміни": з'явилися дані про жертв удару РФ по Кривому Рогу

14:58

Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити в останні дні посту

14:42

Разом із "віссю зла": Залужний видав гучне звинувачення в бік США

Реклама
14:40

Найенергійніші живчики: астрологи назвали ТОП-5 знаків, які усіх заряджають

13:54

Перемир'я на місяць: ЗМІ назвали варіант мирного плану Франції та Британії

13:45

США намагаються шантажувати, щоб Україна пішла на їхні умови - нардеп

13:35

Держпродспоживслужба заперечує вплив ГО "Життя" на роботу служби у 2024 році

13:35

Сотні тисяч українців можуть депортувати із США: у Трампа готують рішення

13:16

Дочка путініста Філіпа Кіркорова влаштувала свавілля у школі - деталі

13:12

Європа може закрити небо над частиною України: про які області йдеться

12:57

"Хотіли посадити на ланцюг у РФ": Гарік Кричевський розповів про українського співакаВідео

12:49

Актора-путініста Євгена Миронова екстрено госпіталізовано в РФ

12:49

Чи будуть в Україні підвищувати мінімальну зарплату - нардеп відповів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти