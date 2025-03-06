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Трамп хоче, щоб Україна стояла за дверима поки він веде переговори з РФ - Кулик

Марія Николишин
6 березня 2025, 22:43
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За словами експерта, наразі єдиним подразником для Трампа в публічній площині є Зеленський.
Трамп хоче, щоб Україна стояла за дверима поки він веде переговори з РФ - Кулик
Трамп хоче вести переговори з РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

  • На думку Трампа саме Зеленський не хоче миру
  • Наявні контакти між Вашингтоном і Москвою – це дипломатичні відносини
  • Трамп бачить зацікавленість Москви у відновленні прямого діалогу

У розумінні президента США Дональда Трампа саме Володимир Зеленський не хоче миру. Від президента України вимагається погодитися на те, що переговори вестиме Трамп, а Україна буде за дверима або поруч. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, наявні контакти між Вашингтоном і Москвою - це про дипломатичні відносини: відновлення роботи дипломатичних представництв, збільшення кількості дипломатів, початок роботи міжвідомчих груп, горизонтальний діалог відомств, міністерств.

"Це напрацювання того великого бізнес-пакета про спільний бізнес США і Росії. Там усе ще тільки починається. Тож предметної розмови Трампа з Путіним ще не було", - наголосив він.

Експерт додав, що Трамп вважає, що предметна розмова відбудеться тільки тоді, коли він створить бізнес-підґрунтя і втягне Путіна в готовність розмовляти, тільки після цієї розмови можна буде сказати, готовий Путін до переговорів чи ні.

"Поки що Трамп бачить зацікавленість Москви у відновленні прямого діалогу з Вашингтоном. І це видно скрізь, у всьому. Путін аж підстрибує, настільки йому потрібен прямий контакт. Росіяни готові до переговорного процесу. Можливо, навіть уже є деякі обриси поступок з боку росіян у цьому переговорному процесі. Але наразі єдиним подразником для Трампа в публічній площині є Зеленський", - підкреслив Кулик.

Дивіться відео інтерв'ю з Віталієм Куликом, в якому він розповів, чого Україні чекати далі від Трампа і що буде з війною:

Переговори США з РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 лютого, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулись переговори представників США і Росії. Вони тривали близько 4,5 годин.

Відомо, що спочатку ці переговори планували провести у тристоронньому форматі – за участю України, Росії та США. Проте американська та російська сторони наполягли на зустрічі без предстаників Києва.

Також Росія та США проводили переговори у Стамбулі. Однак Україна не була проінформована щодо цього.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Віталій Кулик
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