"Відповідь на погану поведінку": Трамп призупинив військову допомогу Україні - CNN

Заборона на постачання допомоги залишиться чинною, доки "Зеленський не візьме на себе зобов'язання прагнути до мирних переговорів".

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Трамп призупинив військову допомогу Україні - CNN / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН, defense.gov

Ви дізнаєтеся:

Чому Трамп вирішив заморозити військову допомогу Україні

Як призупинення поставок вплине на лінію фронту

Яка саме зброя тепер не доїде в Україну

Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це пише CNN із посиланням на представника Білого дому. За словами урядовців та аналітиків, припинення допомоги може мати катастрофічні наслідки для бойових можливостей України.

Зазначається, що заборона на постачання допомоги залишиться чинною, доки "Зеленський не візьме на себе зобов'язання прагнути до мирних переговорів".

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"Президент ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню", - заявив представник Білого дому.

За словами чиновників, заборона на постачання "є прямою відповіддю на те, що Трамп вважає поганою поведінкою Зеленського минулого тижня", і поширюватиметься на всю військову техніку, яка ще не перебуває на території України.

Bloomberg уточнює, що буде припинено постачання всього військового обладнання США, яке наразі не перебуває в Україні, зокрема зброї, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях, або тієї, що перебуває в очікуванні в транзитних зонах у Польщі. За словами співрозмовника, виконати паузу Трамп наказав главі Пентагону Піту Гегсету.

При цьому західні чиновники вважають, що Україна, ймовірно, зможе підтримувати свій поточний темп бойових дій впродовж кількох тижнів, можливо - до початку літа, перш ніж рішення США почне мати серйозний ефект.

Американська зброя, включно з ракетами дальнього радіусу дії ATACMS, давала змогу Україні завдавати ударів углиб російської території, але ця стратегія може постраждати, якщо поставки будуть припинені.

Хоча європейські країни, можливо, зможуть замінити американські поставки артилерії, найсучасніша зброя надходить зі Сполучених Штатів.

Як рішення Трампа вплине на лінію фронту - думка

"Удар буде великим. Я б назвав його паралізуючим", - сказав Марк Кансіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Кансіан підрахував, що Україна відчує наслідки припинення допомоги протягом двох-чотирьох місяців.

"Коли поставки скорочуються вдвічі, в кінцевому підсумку це проявляється на лінії фронту. Лінії фронту продовжуватимуть прогинатися і в кінцевому підсумку зламаються, і Україні доведеться ухвалити несприятливе, навіть катастрофічне мирне врегулювання", - зазначив він.

Кансіан також попередив, що адміністрація Трампа має й інші форми допомоги Україні, які можуть бути припинені або повністю скасовані, включно з обміном розвідданими та підготовкою українських сил.

"Можливо, з цього є вихід, але для Зеленського це буде вкрай принизливо", - сказав він.

​Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Сварка Трампа і Зеленського в Білому домі

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Угоду про корисні копалини не було підписано.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

Тим часом Зеленський вважає, що ще може врятувати свої відносини з американським колегою Дональдом Трампом після їхньої конфліктної ситуації в Білому домі 28 лютого. Зеленський заявив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.

Угоду щодо рідкоземельних металів ще можна укласти, сказав глава Білого дому Дональд Трамп. Також він заявив, що 4 березня представить свій план щодо України в рамках послання "Про становище країни".

Трамп не має наміру домагатися відставки Зеленського з посади президента, сказав міністр торгівлі США Говард Лютник. Крім того, американський президент має намір виважено підійти до таких питань, як пауза у військовій допомозі Україні.

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