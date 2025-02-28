Гарантії безпеки від США можуть бути приховані в тексті угоди - Стефанчук

Стефанчук нагадав про позицію Володимира Зеленського, що гарантії безпеки для України є пріоритетом.

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Стефанчук: не завжди треба виділяти гарантії безпеки / колаж: Главред, фото: @EP_President, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Стефанчук:

Документ, який підпишуть у США, має характер "попередньої угоди"

Угода зможе надати потужну безпеку для України

Гарантії безпеки для України не обов'язково прописувати в угоді про видобуток корисних копалин зі США, вони можуть визначатися в контексті економічних і соціальних питань. Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що документ, який сьогодні планується підписати в США, має характер "попередньої угоди".

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"І вона матиме ще певні видозміни після зустрічі президента України з президентом США", - сказав Стефанчук.

Він нагадав про позицію Володимира Зеленського, що гарантії безпеки для України є пріоритетом.

"Але не завжди їх треба виділяти як гарантії безпеки. Іноді вони можуть бути приховані в економічних, соціальних та інших питаннях. Не обов'язково треба писати, що ми вам передамо стільки-то і такої-то зброї, якщо вона просто може прийти з економічної допомоги, шляхом, умовно кажучи, внеску в той чи інший фонд", - сказав голова ВР України.

За його словами, не потрібно просто фантазувати щодо угоди, а необхідно дочекатися, як вона буде реалізована.

"Але я переконаний, що ця угода має потенціал надати потужну безпеку для України в повному сенсі цього слова", - сказав Стефанчук.

Інфографіка: Главред

Візит Зеленського до США

Як повідомляв Главред, за даними ресурсу FlightAware, літак із президентом Зеленським приземлився в США на авіабазі Joint Base Andrews 27 лютого о 17:59 за місцевим часом. Політ президентського A319 з аеропорту Шаннон (Ірландія) до військової авіабази Joint Base Andrews (штат Меріленд, США) тривав 8 годин 2 хвилини.

Раніше президент Зеленський анонсував переговори з Трампом 28 лютого.

Президент США заявив, що під час зустрічі планують підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуть "інші речі".

"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою", - сказав Трамп.

Зі свого боку, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що рамкова угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами готова до підписання.

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Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - український правознавець і політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX сст. з 8 жовтня 2021 року. У 2019-2021 роках - радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019-7 жовтня 2021 року), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019-7 жовтня 2021 року). Доктор юридичних наук і заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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