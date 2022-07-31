Третину майна СРСР за кордоном - повернути Україні: Київ поставив Росії різку умову

Росія незаконно переписала на себе радянське майно у Великій Британії - Пристайко / Колаж УНІАН

Україна вимагає, щоб країна-агресор Росія повернула Києву хоча б третину закордонного майна колишнього Радянського Союзу. Москва привласнила його собі після того, як взяла на себе борги СРСР. Українська сторона вимагала від російської держави розкрити відомості про закордонні активи і борги Союзу, проте відповіді так і не послідувало. Про це заявив посол у Великобританії Вадим Пристайко.

У інтерв'ю Суспільне він розповів про те, що Росія взяла на себе борги СРСР в обмін на право на майно Союзу. Україна надала свою згоду, але документи так і не було ратифіковано. Київ вимагав, щоб Москва розкрила відомості щодо зарубіжних активів і боргів Радянського Союзу, але інформації так і не отримала.

За словами Пристайка, у зв'язку з цим, Україна вимагає від Росії повернути хоча б третину закордонного майна СРСР. Наприклад, приміщення, які знаходяться в Британії, але незаконно, з точки зору Києва, були зареєстровані на РФ.

"Наразі ми вимагаємо від Росії: ви повинні повернути хоча б третину того, що знаходиться за кордоном. Зокрема, приміщення, які знаходяться у Британії і були незаконно, на нашу думку, зареєстровані на Російську Федерацію", - підкреслив Вадим Пристайко.

Націоналізація майна громадян Росії в Україні

Верховна Рада 1 квітня підтримала в цілому закон №7169, згідно з яким майно, яке належить громадянам Росії, а також українським громадянам, які заперечують військову агресію РФ щодо Києва, може бути націоналізовано.

Зокрема, мова йде про майно фізичних осіб-громадян РФ, громадян інших держав, пов'язаних з Москвою, або бізнес, серед бенефіціарів якого значиться Росія. Націоналізоване майно мають відправити на виплату компенсації Україні за розв'язану країною-агресором війну.

Документ підтримали 305 народних обранців.

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