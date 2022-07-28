На Україну очікує перемога над Росією і звільнення Херсона з Донбасом та Кримом – військовий експерт

Складно розмірковувати про терміни звільнення Херсона, однак плани ЗСУ призведуть до деокупації українських територій - Селезньов / Колаж УНІАН, Суспільне

Армія України досягає результатів на полі бою з військами Росії. Питання звільнення Херсона залежить від багатьох факторів, які впливатимуть на військову ситуацію. Однак у підсумку поставлені цілі вдасться досягти - ЗСУ звільнять окуповані Херсон, Донбас та Крим. Українська держава, народ і західні союзники показують свій твердий намір повернути території під контроль Києва і забезпечити перемогу у війні з Росією. Про це заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 роках Владислав Селезньов.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що розмірковуючи про терміни контрнаступу, слід згадати про слова керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Він стверджував, що вже в серпні відбудеться перелом на війні і українська армія перейде в наступ. Висновки розвідника базуються на тому, що ЗСУ отримуватимуть зброю від Заходу в потрібній кількості.

читайте такожУкраїні доведеться воювати допоки, доки Росія не розпадеться – СунгуровськийЗа словами Селезньова, наразі інформації щодо обсягів отриманих озброєнь мало, проте результати постачань ми вже бачимо – далекобійна артилерія працює, йде знищення військових об'єктів ворога.

"Ми бачимо, що останнім часом вкрай мало інформації про обсяги, постачання озброєнь і техніки від наших західних партнерів. Вкрай мало. З одного боку це хороша історія чому, тому що Росії складно відстежувати в Україні логістичні маршрути постачань озброєнь, а з іншого боку – вкрай непросто прогнозувати, коли не знаєш, що саме, коли і в яких кількостях отримає Україна. Однак коли бачиш роботу тих же РСЗВ класу HIMARS, за результатами можна послідовно зрозуміти ситуацію. І якщо нещодавно весь світ, і Україна у тому числі, вважали, що працюють тільки 4 одиниці HIMARS, то наразі виявилося, що машин у нас 16. І вони на різних дільницях фронту виконують свою роботу зі знищення російських військових об'єктів", - зазначив експерт.

Як вважає Селезньов, звільнення Херсона залежить від багатьох факторів, тому терміни спрогнозувати вкрай складно. Однак є впевненість у тому, що стратегія української армії спрацює, і Україна звільнить всі свої території, які окупувала Росія.

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"Тому чи буде це вересень, або більш пізній період, або взагалі відбудеться певна заморозка конфлікту... дуже складно прогнозувати, вкрай багато факторів можуть впливати на звільнення Херсона від російських окупантів. Але стратегічно цей процес буде реалізовано і доведено до логічного завершення – деокупації Херсона. Надалі відбудеться звільнення Луганська, Донецька, Сімферополя та Севастополя", - вважає колишній спікер Генштабу ЗСУ.

Також він додав, що ключовими факторами, які повинні зумовити перемогу України на війні з Росією, є політична воля керівництва країни, готовність народу йти на жертви і підтримка з боку колективного Заходу.

"Для мене це очевидно. Це підтверджують мотивація вищого політичного керівництва нашої країни, підтримка країн колективного Заходу і готовність українського народу йти на втрати і жертви заради звільнення нашої землі від ворога. Всі ці фактори, незалежно навіть від пунктів реалізації цього питання, посприяють тому, що Україна в цій війні переможе, і наша земля буде звільнена", - підкреслив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що війська України зможуть зайти до Криму після звільнення Херсонської області. За його словами, наразі на території АР не так багато військ окупантів, але для досягнення успіху потрібно докласти серйозних зусиль. Згідно з прогнозом Жданова, після деокупації Херсона ЗСУ розділяться: частина піде на схід країни, а інша – на Кримський півострів.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що в України є можливість і настрій для повернення Криму. За його словами, бійці ЗСУ, які б'ються на полі бою з військами Росії, мають намір повернути окупований півострів без усіляких розмов. Як стверджує експерт, якщо українській армії вдасться прорвати російську оборону, то з другими ешелонами військ РФ проблем вже не буде.

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