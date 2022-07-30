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Україна зможе повернути захоплені Росією території: ексглава ЦРУ назвав єдину умову

30 липня 2022, 16:12

Американський генерал бачить ознаки того, що захисники України зможуть спочатку зупинити просування росіян, а потім повернути окуповані території.

Украинские военные, ВСУ
Україна зможе повернути захоплені Росією території, заявив ексглава ЦРУ/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Україна зможе відвоювати свої території, які російські окупанти захопили з 24 лютого цього року. Головна умова, від якої залежатиме, чи це вдасться – продовження надання військової допомоги від західних партнерів у таких же обсягах, як зараз.

Про це заявив американський генерал, колишній глава ЦРУ Девід Петреус в інтерв’ю Bild. За його словами, західне озброєння може допомогти спочатку зупинити просування російських окупантів, а потім відбити у них захоплені ними раніше території.

"Якщо НАТО та інші західні держави продовжуватимуть виділяти ресурси нинішніми темпами… я вірю, що українські збройні сили зможуть зупинити подальше просування Росії, яке російські війська здійснюють з 24 лютого, і відбити завойовані території", – наголосив Петреус.

Також він зазначив, що наступ Росії зараз суттєво загальмувався у порівняні з тим, як було декілька місяців тому. Якщо раніше російські окупанти використовували за день 20 000 артилерійських снарядів, то зараз ця кількість становить близько 5 000 снарядів.

Петреус наголосив, що його вражає мужність і рішучість українців загалом та українських військових зокрема. При цьому, за його словами, майстерність і професійна компетентність захисників України постійно зростає.

читайте також"Вночі в Енергодарі було гаряче": біля готелю, де живуть окупанти, була знищена їхня технікаУ той же час ексглава ЦРУ зазначив, що Європа і весь світ повинні розуміти, які можуть бути наслідки у тому разі, якщо Росія виграє війну. Він наголосив, що успіх РФ дуже малоймовірний, проте у разі, якби так сталося, це було б катастрофічно для європейської безпеки.

За його словами, можливі наслідки усвідомили уже не тільки у Європі.

"Відверто кажучи, я вважаю, що глави держав і урядів НАТО, а також глави держав і урядів західних країн, що не входять до НАТО, визнали це. І необхідно вжити заходів, щоб Росія не досягла успіху", – зазначає Петреус.

Раніше повідомлялося, що уряд Королівства Норвегії передав Україні для використання під час війни 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Такі авто належать до такого ж самого типу машин, якими користувалися норвезькі сили в Афганістані.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що вони "просуваються вперед" у питанні надання Україні систем протиповітряної оборони NASAMS і вже перебувають в процесі їхньої закупівлі. Проте точних термінів, коли можуть бути здійснені такі поставки, в американському оборонному відомстві досі не називають.

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