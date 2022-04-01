Україна тотально націоналізує майно Росії та осіб, які підтримують у війні Москву

Націоналізації підлягає майно громадянина будь-якої країни, який підтримує напад Росії на Україну / УНІАН

Верховна Рада під час засідання в п'ятницю, 1 квітня, проголосувала в цілому за законопроект №7169, який запроваджує порядок націоналізації майна, що належить громадянам РФ, а також українцям, які публічно заперечують військовий напад Росії на Україну. Йдеться про майно фізичних осіб з російським громадянством, громадян інших країн, пов'язаних з країною-агресором і юридичних осіб, бенефіціаром яких є РФ. Націоналізоване майно направлять в рахунок репарацій з боку Москви на користь Києва.

Про це йдеться в тексті законопроекту, ухваленого парламентом. Документ підтримали 305 парламентаріїв.

Схваленим ВР законом вносяться зміни до раніше вже ухваленого закону про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та його резидентів". Дія Закону розширюється на низку суб'єктів.

Чиє майно може бути націоналізовано

Фізичних осіб-громадян Російської Федерації

Осіб, які не є громадянами РФ, але тісно пов'язані з країною-агресором (які там живу або займаються у Росії основною діяльністю)

Юридичних осіб. Можуть бути націоналізовані їх філії та представництва, які працюють в Україні, тоді як їх бенефіціар Російська Федерація.

Юридичних осіб в Україні, в структурі власності яких прямо або побічно присутня Росія, або є засновником чи бенефіціаром

Фізичних осіб незалежно від громадянства або місця проживання у тому випадку, якщо вони публічно заперечують або підтримують війну Росії проти України

Компаній і громадян, які підтримують встановлення окупаційної влади на захоплених територіях України

Фізичних та юридичних осіб, які не припинили діяльність на території Російської Федерації в період воєнного стану в Україні.

Майно піде в рахунок репарацій на користь України

У законопроекті підкреслюється, що все майно, яке було націоналізовано, буде направлено на користь держави Україна – "в рахунок майбутньої репарації на користь України, що зазнала агресії з боку Російської Федерації".

Верховна Рада попередньо визнала Росію державою-терористом

Парламент України 1 квітня у першому читанні проголосував за законопроект № 7214, згідно з яким Російська Федерація визнається державою-терористом, метою політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

В українському законодавстві з'явилися нові терміни:

Держава-терорист

Символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україні

Букви Z та V - символ військового вторгнення РФ в Україну, якщо їх використання відповідає встановленими в законодавстві ознаками.

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