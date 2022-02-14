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Вимога України - зустріч протягом 48 годин: Київ поставив умову Москві щодо військ біля кордонів

14 лютого 2022, 14:41

Якщо Москва не надасть пояснень Києву щодо ситуації з військами в рамках зустрічі ОБСЄ, Україна перейде до наступного кроку, сказав Дмитро Кулеба.

Росія, Україна
Зустріч ОБСЄ в рамках Віденського документа може відбутися 15 лютого - МЗС України / УНІАН

Офіційний Київ надсилає запити для організації зустрічі ОБСЄ в рамках механізму Віденського документа, оскільки Москва не надала Україні пояснень щодо своєї військової діяльності біля українських кордонів. Зустріч має відбутися протягом 48 годин, орієнтовно – 15 лютого. Якщо державу не влаштує аргументація Росії під час дискусії, буде ініційовано засідання Постійної ради та Форуму співробітництва щодо безпеки. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Під час свого брифінгу в понеділок, 14 лютого, він розповів про те, що Київ ініціює проведення окремої зустрічі ОБСЄ, на якій повинні обговорюватися питання концентрації і пересування військ Росії біля кордонів України. Дискусія може відбутися 15 лютого.

читайте такожПовітряне бомбардування: у США відмовилися підтвердити інформацію про початок вторгнення РФ 16 лютого"Не отримавши запитувану інформацію Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційні запити про застосування наступного елемента механізму Віденського документа - проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення і переміщення військ Росії. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно 15 лютого", - сказав Ніколенко.

Також він уточнив, що якщо інформація, яку надасть Росія на зустрічі ОБСЄ, не влаштовуватиме Україну, Київ перейде до наступного кроку. Йдеться про ініціативу щодо проведення засідання Постійної ради та Форуму співробітництва з безпеки. У ході такої дискусії можуть обговорюватися питання рекомендацій щодо подальших дій проти Москви.

"У п'ятницю, у разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі у вівторок, Кулеба ініціюватиме проведення в ОБСЄ спільного засідання Постійної ради та форуму співробітництва з безпеки. Не тільки для обговорення ситуації на кордонах України, а й для можливого вироблення рекомендацій і подальших кроків щодо Росії", - підкреслив Олег Ніколенко.

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Вимога України до Росії в рамках Віденського документа

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 11 лютого зробив заяву, згідно з якою Київ в рамках розділу III Віденського документа направив Москві запит з вимогою пояснити обставини військової діяльності біля українських кордонів. РФ повинна була надати відповідь протягом 48 годин.

Росіянам слід було надати Україні конкретні дані районів проведення заходів, пов'язаних з військової діяльності, назвати дату завершення маневрів, а також їх цілі. Крім того, Москва повинна була вказати відомості про найменування, підпорядкованість, кількість військових підрозділів, типів озброєнь і військової техніки.

Кулеба казав, що якщо Росія не відповість на запит України, або надасть неповні відомості, Київ виступить з ініціативою скликання "надзвичайної зустрічі" країн, які підписали Віденський документ. І вже на цій зустрічі очікуються детальні пояснення від Москви.

13 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про те, що РФ за 48 годин не надала Україні жодних пояснень. Тому Київ скликає зустріч з Росією і всіма країнами-підписантами Віденського документа, на якій росіяни повинні пояснити свою військову діяльність біля кордонів України і в окупованому Криму.

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