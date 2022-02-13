УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Зеленський запропонував Байдену терміново приїхати в Україну, проте у США не готові до візиту - CNN

13 лютого 2022, 22:34

Президент Зеленський запросив у Вашингтона більше військової та економічної підтримки, стверджують журналісти.

Байден і Зеленський
У Вашингтоні вважають візит Байдена в Україну вкрай малоймовірним - ЗМІ / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Білого дому Джо Байденом, яка відбулася в неділю, 13 лютого, закликав американського главу держави приїхати до Києва. Однак у Вашингтоні вважають, що візит Байдена вкрай малоймовірний. Зеленський пропонує посилити військову та економічну підтримку України з метою зниження загрози російської інтервенції. Про це пишуть американські журналісти.

Як повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого українського чиновника, Зеленський під час телефонної розмови з Байденом заявив про необхідність збільшення військової та економічної допомоги Києву. Також він запропонував Байдену "якомога швидше" приїхати до Києва. Однак, як стверджують співрозмовники у Вашингтона, ймовірність такого візиту залишається вкрай низькою.

читайте такожСанкції "по-барабану": РФ вибухнула заявою про удар Заходу у відповідь на напад на Україну"Український високопосадовець сказав, що Зеленський знову закликав Вашингтон надати велику військову і фінансову підтримку Україні і попросив Байдена якомога швидше відвідати Україну. Представники США заявили, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна", - наголошується у матеріалі.

Як стверджують журналісти, Зеленський у розмові з Байденом виступив з конкретними ініціативами з метою зниження ймовірності військового вторгнення Росії. Йдеться про посилення військової підтримки, яка повинна включати більш сучасну зброю.

"Зеленський використовував дзвінок, щоб запропонувати те, що чиновник назвав "конкретними ідеями щодо зменшення російської загрози Україні", такими як надання більшої військової підтримки, включаючи більш сучасне озброєння", - пише CNN з посиланням на чиновника, якому відомі подробиці телефонної розмови Зеленського та Байдена.

Реклама

Телефонні перемовини Зеленського і Байдена

У неділю, 13 лютого, відбувся телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з главою США Джо Байденом. Дискусія пройшла на тлі заяв Вашингтона про ймовірність військового вторгнення Росії у найближчі дні.

Як заявили в Білому домі, Байден під час перемовин із Зеленським підтвердив підтримку України. Також він пообіцяв, що США рішуче реагуватимуть на будь-які подальші агресивні дії Москви проти Києва.

Байден та Зеленський дійшли висновку, згідно з яким дипломатія є важливим інструментом для стримування Росії.

Президент України Зеленський заявив, що перемовини тривали 1 годину. Лідери держав обговорили питання безпеки, економіку, санкції та агресію РФ.

Главред рекомендує:

viber
Володимир Зеленський Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський запропонував Байдену терміново приїхати в Україну, проте у США не готові до візиту - CNN». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Календар 2022: як і коли відпочиває УкраїнаКалендар 2022: як і коли відпочиває Україна Місячний календар на березень 2022: кращі і найнебезпечніші дні місяцяМісячний календар на березень 2022: кращі і найнебезпечніші дні місяця Раптово померла невістка Геннадія КернесаРаптово померла невістка Геннадія Кернеса У Путіна ситуація - гірша за цугцвангУ Путіна ситуація - гірша за цугцванг Києву загрожує повалення уряду - СтолтенбергКиєву загрожує повалення уряду - Столтенберг
23:47

Радник Байдена розповів, навіщо оприлюднюють дані про вторгнення РФ в Україну

23:09

РФ влаштувала блокаду Україні в Чорному морі: Київ шукає безпечні коридори для торговельних суденВідео

23:07

Вторгнення РФ і гарантії безпеки: подробиці розмови Зеленського і БайденаВідео

22:34

Зеленський запропонував Байдену терміново приїхати в Україну, проте у США не готові до візиту - CNNВідео

22:31

"У повітрі запахло Мюнхеном": у Британії заявили про високу ймовірність вторгнення Росії в УкраїнуВідео

Реклама
21:31

Гарантія польотів над Україною: підсумки термінового засідання КабмінуВідео

21:20

"Прибудемо не раніше 12 ночі, тяжко": пасажири лайнера SkyUp насилу намагаються дістатися до КиєваВідео

20:43

Час Росії на відповідь - минув: Україна ініціює зустріч з Москвою і країнами Віденського документаВідео

20:23

Україна отримала велику партію військової допомоги з Європи та США через загрозу РосіїВідео

19:57

Зеленський і Байден завершили переговори: всі подробиціВідео

19:45

Чарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під всеФото

19:30

У Путіна ситуація - гірша за цугцвангПогляд

19:21

Загроза вторгнення РФ і блокада авіаперельотів: Кабмін готує термінове засіданняВідео

18:52

Санкції "по-барабану": РФ вибухнула заявою про удар Заходу у відповідь на напад на УкраїнуВідео

18:30

Alina Pash зробила гнівну заяву про свій візит до КримуВідео

18:04

В Україну йде різке потепління: українцям назвали датуВідео

17:50

Гороскоп на завтра, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулогоВідео

17:43

Чудовий оксамитовий торт на День святого Валентина своїми руками: простий покроковий рецептВідео

17:40

До ночі 14 лютого - повернутися в Україну: у Зеленського звернулися до депутатів Верховної РадиВідео

17:23

З Днем святого Валентина - картинки, привітання і красиві листівки до свята 14 лютого

Реклама
17:19

Повітряне бомбардування: у США відмовилися підтвердити інформацію про вторгнення РФ 16 лютогоВідео

16:50

Зеленський в найближчі години обговорить з Байденом загрозу військового вторгнення Росії в УкраїнуВідео

16:48

Україна просить авіакомпанії не літати над відкритими водами Чорного моря з 14 лютогоВідео

16:25

В ЄС не забороняли польоти над Україною: в Офісі президента звернулися до українцівВідео

16:08

Загроза нападу Росії на Україну і план Риги: Латвія може прийняти до 10 тисяч біженцівВідео

15:57

"Перельоти над Україною небезпечні": SkyUp призупинила продаж квитківВідео

15:45

Ціни на яйця в Україні поповзли внизВідео

15:41

Може перетворитися на отруту: в які страви не можна додавати мед і чим він небезпечний в випічціВідео

15:26

У моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-хФотоВідео

15:22

Майже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фруктиВідео

15:11

На Україну 14 лютого очікує нарада РНБО: ЗМІ дізналися про порядок деннийВідео

14:32

Росія оточила Україну, вторгнення може початися з трьох напрямків - CNN

13:37

"Це нонсенс" : в ОП та Мінінфраструктури спростували чутки про закриття повітряного простору УкраїниВідео

13:29

Високий ризик нападу на Україну: Блінкен сказав, що повинен зробити ПутінВідео

12:49

Літаки SkyUp заборонили летіти в Україну: пасажирів висадили в МолдовіВідео

12:33

"При здоровому глузді": адвокати "дніпровського стрільця" заявили, що він вбивати себе не збираєтьсяВідео

12:13

Долар продовжує поступатися гривні: що буде з курсом наступного тижня

11:43

Не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія: у Білому домі оцінили розмову Байдена і ПутінаВідео

11:35

"Якщо до іншого йде наречена - ще невідомо, кому пощастило": рецензія на фільм "Вийду за тебе"Відео

11:01

США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого - ЗМІВідео

Реклама
10:45

Alina Pash зі скандалом перемогла в нацвідборі Євробачення-2022: що відомо про талановиту артистку

10:18

Дві дівчинки провалилися під лід у Кривому Розі, одна з них загинула

09:57

Прикмети на 14 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

09:35

Мати народила вдома, але не викликала лікарів: в Одеській області померло немовля

09:29

Українців попередили про нове суттєве подорожчання інтернетуВідео

08:44

"ПриватБанку плювати на рішення суду": банк приписує клієнтам неіснуючі кредити

08:30

Гетманцев розвіяв міфи про те, що реформи заганяють економіку в тінь

08:24

Коронавірус в Україні сповільнив темп: за добу виявлено 24,5 тисячі випадків зараженняВідео

08:19

5 речей, яких не повинно бути у спальні: позбавляємося від роздратування і здобуваємо міцний сонВідео

08:07

Гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти