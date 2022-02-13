Зеленський запропонував Байдену терміново приїхати в Україну, проте у США не готові до візиту - CNN

У Вашингтоні вважають візит Байдена в Україну вкрай малоймовірним - ЗМІ / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Білого дому Джо Байденом, яка відбулася в неділю, 13 лютого, закликав американського главу держави приїхати до Києва. Однак у Вашингтоні вважають, що візит Байдена вкрай малоймовірний. Зеленський пропонує посилити військову та економічну підтримку України з метою зниження загрози російської інтервенції. Про це пишуть американські журналісти.

Як повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого українського чиновника, Зеленський під час телефонної розмови з Байденом заявив про необхідність збільшення військової та економічної допомоги Києву. Також він запропонував Байдену "якомога швидше" приїхати до Києва. Однак, як стверджують співрозмовники у Вашингтона, ймовірність такого візиту залишається вкрай низькою.

читайте такожСанкції "по-барабану": РФ вибухнула заявою про удар Заходу у відповідь на напад на Україну"Український високопосадовець сказав, що Зеленський знову закликав Вашингтон надати велику військову і фінансову підтримку Україні і попросив Байдена якомога швидше відвідати Україну. Представники США заявили, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна", - наголошується у матеріалі.

Як стверджують журналісти, Зеленський у розмові з Байденом виступив з конкретними ініціативами з метою зниження ймовірності військового вторгнення Росії. Йдеться про посилення військової підтримки, яка повинна включати більш сучасну зброю.

"Зеленський використовував дзвінок, щоб запропонувати те, що чиновник назвав "конкретними ідеями щодо зменшення російської загрози Україні", такими як надання більшої військової підтримки, включаючи більш сучасне озброєння", - пише CNN з посиланням на чиновника, якому відомі подробиці телефонної розмови Зеленського та Байдена.

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Телефонні перемовини Зеленського і Байдена

У неділю, 13 лютого, відбувся телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з главою США Джо Байденом. Дискусія пройшла на тлі заяв Вашингтона про ймовірність військового вторгнення Росії у найближчі дні.

Як заявили в Білому домі, Байден під час перемовин із Зеленським підтвердив підтримку України. Також він пообіцяв, що США рішуче реагуватимуть на будь-які подальші агресивні дії Москви проти Києва.

Байден та Зеленський дійшли висновку, згідно з яким дипломатія є важливим інструментом для стримування Росії.

Президент України Зеленський заявив, що перемовини тривали 1 годину. Лідери держав обговорили питання безпеки, економіку, санкції та агресію РФ.

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