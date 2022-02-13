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Час Росії на відповідь - минув: Україна ініціює зустріч з Москвою і країнами Віденського документа

13 лютого 2022, 20:43

Якщо Москва серйозно ставиться до своїх зобов'язань, вона повинна їх дотримуватися, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Росія не відповіла на запит України, відтепер Київ у рамках Віденського документа робить наступний крок - Кулеба / Reuters

Росія протягом 48 годин на вимогу України детально не пояснила мети своєї військової діяльності біля українських кордонів згідно з Віденським документом. Відтепер Київ скликає зустріч з Москвою і всіма країнами-учасниками договору, під час якої росіяни повинні пояснити причини пересування військ біля кордонів української держави і в окупованому Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що оскільки офіційний Київ не отримав відповіді від Москви на свій запит про військову діяльність РФ біля кордонів України, пухвалено рішення про скликання зустрічі з Росією і всіма країнами-підписантами віденської угоди, де росіяни повинні пояснити свої дії.

читайте такожНа Україну 14 лютого очікує нарада РНБО: ЗМІ дізналися про порядок денний"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", - зазначив Кулеба.

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Також він додав, що Москва, якщо вона декларує своє прагнення до підтримки принципів неподільності безпеки на просторі ОБСЄ, повинна виконувати зобов'язання щодо прозорості своєї військової діяльності.

"Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Вимога України на адресу Росії в рамках Віденського документа

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11 лютого оголосив про те, що Київ в рамках розділу III Віденського документа направив Москві запит з вимогою надати "детальні роз'яснення щодо військової діяльності" біля своїх рубежів. Росія повинна була відповісти за 48 годин.

Зокрема, росіяни повинні були надати Києву точні дані районів проведення військової діяльності, вказати дату завершення таких маневрів і їх цілі. Також їм слід було подати відомості про найменування, підпорядкованість, кількість військових підрозділів, типів озброєнь і техніки, задіяних у маневрах.

Кулеба попереджав, що якщо Росія проігнорує запит, або ж надасть неповну інформацію, Україна ініціює скликання "надзвичайної зустрічі" країн-підписантів Віденського документа. На засіданні Москва повинна буде надати детальні роз'яснення.

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