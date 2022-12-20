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"Подарунки" будуть весь рік: Резніков анонсував потужну військову допомогу для України

20 грудня 2022, 21:00
Україна вже уклала велику кількість контрактів, які забезпечать стабільність українського опору.
Резніков, ВСУ
Україна отримуватиме військову допомогу стабільно весь наступний рік / Колаж фото УНІАН

Україна весь наступний рік стабільно отримуватиме потужну військову допомогу від міжнародних партнерів. Ця допомога буде щомісячною. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Ця допомога буде надаватися не тільки США, але і Німеччиною, Францією, Словаччиною, Чехією та іншими країнами.

"Одна з ключових тим кожного "Рамштайна" - це запуск потужностей виробничих країн, які підтримують Україну в цій війні ... вже поставлені замовлення і їх виробництва вже працюють над забезпеченням України. І я скажу відверто, не відкриваючи великих таємниць, на наступний рік вже укладено багато контрактів на поставку нам необхідної зброї та амуніції", - сказав Резніков.

Ці контракти забезпечать Україні стабільність на фронті.

"Протягом усього року (Україна отримуватиме "подарунки" - Главред). Тобто системно і щомісяця, для того, щоб забезпечити стабільність нашого опору і стабільність нашої можливості перемагати", - пояснив міністр.

Фінансова допомога Україні

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу, - Главред) один раз. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", - заявив він.

Пізніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який заблокував макрофінансову допомогу від ЄС для України, вирішив виправдатися. Він не знайшов нічого кращого, ніж просто заявити, що це все нібито "фейк".

Згодом країни Європейського Союзу, попри вето Угорщини, погодили надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро протягом 2023 року. Кредити матимуть 10-річний пільговий період. При цьому держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів.

Інші новини:

війна в Україні військова допомога вторгнення Росії Олексій Резніков
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