Сумнівався в незалежності України: з МОН звільнили скандального експерта

В Україні звільнили державного експерта Міністерства освіти Андрія Василенка, який обурив громадськість своїми раптовими антиукраїнськими висловлюваннями. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на своїй сторінці в Facebook.
Він акцентував на тому, що указ про звільнення Василенка вже підписаний і з п'ятниці, 15 вересня, він більше не буде займати ніяку посаду в Міністерстві.
"Таке рішення прийнято за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили в Міністерстві напередодні", - написав міністр.
Лісовий висловив своє обурення і заявив, що жодна людина, яка сумнівається в незалежності України, не має права обіймати державні посади.
Чому звільнили Василенка
29 серпня держексперт Міністерства освіти і науки України Андрій Василенко на своїй сторінці в Facebook видав дивну заяву в пості. Він цинічно поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х років.
На його думку, СРСР був "розвалений даремно", а все було зроблено "за гроші". Крім того, на його думку, "радянська окупація — це найкраще, що могло статися з Литвою".
Це дуже обурило українців, після чого відомство почало дисциплінарне провадження щодо експерта.
Перестановки в Кабміні
Днями перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що в перший тиждень вересня у Міністерстві оборони України змінять голову - місце Олексія Резнікова займе голова Фонду держмайна Рустем Умеров. Резніков ймовірно буде призначений послом до Великої Британії.
20 липня міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку.
27 липня парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Ткаченка.
Інші новини:
- Танкіст розрекламованого в РФ танка "Альоша" зганьбив Путіна і пропагандистів
- "Це збій" : у Міноборони виправдалися після заяви про "звільнення" Андріївки
- Сили оборони вдало вдарили та пошкодили у Чорному морі два російські патрульні кораблі - СтратКом ЗСУ