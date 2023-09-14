Сумнівався в незалежності України: з МОН звільнили скандального експерта

Після антиукраїнського поста був звільнений державний експерт Андрій Василенко, який заговорив про Радянський Союз.

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В Україні звільнили скандального експерта Міносвіти / Колаж: Главред, фото: facebook/Оксен Лісовий, facebook/Andrii Vasylenko

В Україні звільнили державного експерта Міністерства освіти Андрія Василенка, який обурив громадськість своїми раптовими антиукраїнськими висловлюваннями. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на своїй сторінці в Facebook.

Він акцентував на тому, що указ про звільнення Василенка вже підписаний і з п'ятниці, 15 вересня, він більше не буде займати ніяку посаду в Міністерстві.

"Таке рішення прийнято за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили в Міністерстві напередодні", - написав міністр.

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Лісовий висловив своє обурення і заявив, що жодна людина, яка сумнівається в незалежності України, не має права обіймати державні посади.

Чому звільнили Василенка

29 серпня держексперт Міністерства освіти і науки України Андрій Василенко на своїй сторінці в Facebook видав дивну заяву в пості. Він цинічно поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х років.

На його думку, СРСР був "розвалений даремно", а все було зроблено "за гроші". Крім того, на його думку, "радянська окупація — це найкраще, що могло статися з Литвою".

Це дуже обурило українців, після чого відомство почало дисциплінарне провадження щодо експерта.

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