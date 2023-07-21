Міністр культури Ткаченко подав у відставку

Причиною свого рішення Олександр Ткаченко назвав "хвилю непорозуміння з приводу важливості культури під час війни".

https://glavred.net/ukraine/ministr-kultury-tkachenko-podal-v-otstavku-10487305.html Посилання скопійоване

Олександр Ткаченко подав заяву про відставку / УНІАН

Міністр культури України Олександр Ткаченко увечері 20 липня подав заяву про відставку. Про це він повідомив пізно ввечері у своєму Telegram-каналі.

"Приніс сьогодні ввечері прем'єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента з цього ж питання. Культура під час війни важлива, тому що це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього", – йдеться у повідомленні.

Ткаченко зазначив, що "і приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура – це щит нашої ідентичності й наших кордонів".

відео дня

"І це принципова моя позиція проти інших", – додав він.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 20 липня заявив, що вже попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України.

"Музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні грошові кошти. Не державні. Отже, я запропонував главі уряду два кроки. Перший - знайти позабюджетні кошти на проекти, які дійсно потрібні зараз. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге: попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", – сказав президент.

Як повідомляв Главред, 11 листопада 2022 року міністр культури Олександр Ткаченко вже писав заяву про відставку. За його словами, серед основних причин, такого рішення була передача Держкіно в управління Кабінету міністрів. Однак тоді документ не зареєстрували у Верховній Раді.

Нагадаємо, у січні заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України в результаті кампанії звинувачень, пов'язаних із закупівлею послуг харчування.

Раніше навколо Міноборони України розгорівся скандал. 21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювалися ціни закупівель продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

Інші новини: