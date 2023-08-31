Резнікова відправлять у відставку: нардеп назвав терміни звільнення міністра та ім'я наступника

Ротація в Міноборони, ймовірно, відбудеться наступного тижня, тобто в перший тиждень вересня.

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Олексія Резнікова може замінити Рустем Умеров на посаді глави Міноборони / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У перший тиждень вересня в Міністерстві оборони України змінять главу - місце Олексія Резнікова займе голова Фонду держмайна Рустем Умеров. Хто очолить ФДМУ замість Умерова, поки не вирішено. Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його даними, нинішній міністр оборони Олексій Резніков ймовірно буде призначений послом до Великої Британії.

"На місце міністра оборони буде представлений наш ексколега по фракції, а зараз глава Фонду держмайна Рустем Умеров. Нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відзначити, рік без єдиного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ", - написав Железняк в Telegram.

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Ротація в Міноборони, за інформацією депутата, відбудеться наступного тижня.

"По датах: це наступний тиждень, тобто перший тиждень вересня", - повідомив Железняк.

Він додав, що Резніков буде призначений послом, але це станеться не одразу після звільнення з Міноборони.

"За моєю інформацією, Резніков залишить посаду міністра оборони і згодом поїде послом до Великої Британії. Якщо не буде ще гучних скандалів до цього часу. Чутки про те, що там щось не так з агреманом, не підтверджені", - зазначив депутат.

За словами Железняка, 30 серпня вранці про таку ротацію попередили посольства.

"Щонайменше деякі", - додав він.

Железняк також додав, що Резніков знав про свою відставку вже тоді, коли пропонував парі журналістам.

"Про швидку ротацію та відставку пан міністр знав до своєї відомої пропозиції про парі. Тому не дуже спортивно вийшло", - зазначив Железняк.

Рустем Умеров - що про нього відомо

Народився в 1982 році в місті Булунгур, Самаркандської області Узбецької РСР, в сім'ї вихідців з Алушти (Крим, Україна). Етнічний кримський татарин і мусульманин.

Умеров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим. Стипендіат за "Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США".

Диплом бакалавра за спеціальністю "Економіка" та магістра за спеціальністю "Фінанси" отримав у Національній академії управління.

Продовжив навчання в Інституті прикладного системного аналізу Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського за спеціальністю "Інформатика та інформаційні технології".

Рустем Умеров / Фото: Вікіпедія

Рустем Умеров почав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Паралельно почав займатися інвестиційною діяльністю.

У 2019 році був обраний народним депутатом від партії Голос.

Секретар Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Рустем Умеров активно підтримує своїх співвітчизників кримських татар в Україні та за кордоном.

Відставка Резнікова

У лютому ряд ЗМІ повідомив, що Олексій Резніков залишить посаду міністра оборони. Тоді журналісти з посиланням на свої джерела назвали його наступником керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Резніков не виключив своєї відставки. Втім, пізніше він заявив, що продовжить працювати на посаді міністра оборони України. Як казав Резніков, його просив залишитися на посаді особисто президент Володимир Зеленський.

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