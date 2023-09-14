Сили оборони вдало вдарили та пошкодили у Чорному морі два російські патрульні кораблі - СтратКом ЗСУ

Вранці в четвер, 14 вересня, сили оборони завдали нищівний удар по ворожих кораблях патрулювання проекту "Василь Биков". Про це повідомили у Страткомі ЗСУ.
Як пишуть українські офіцери, обидва судна отримали пошкодження і поки не можуть виконувати свої завдання в морі.
Атака на флот окупантів сталася в південно-західній частині Чорного моря, де кораблі противника ведуть бойове чергування.
До слова, патрульні кораблі проекту 22160 класу "Василь Биков" -це серія російських корветів 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони. Ці судна призначені для патрульної служби з охорони територіальних вод.
Вибухи в Севастополі 13 Вересня
Вночі 13 Вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі в результаті нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічні удари по військових кораблях російських окупантів у Севастополі.
Він підкреслив, що такі удари є єдиною гарантією безпеки для торгових шляхів і відповіддю на спроби терористичної Росії перетворити голод на зброю.
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