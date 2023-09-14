Танкіст розрекламованого в РФ танка 'Альоша' зганьбив Путіна і пропагандистів

У Росії екіпаж "Альоші" називають "героями", а їхній "подвиг" - "легендарним".

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Путін особисто приймав танкістів в Кремлі / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російський окупант, навідник-оператор розрекламованого диктатором Володимиром Путіним танка "Альоша" Олексій Неустроєв викрив брехню пропагандистів.

В інтерв'ю для телеканалу "Якутія-24" Неустроєв визнав, що заявлене у російських ЗМІ "героїчне ураження" 8 танків противника, м'яко кажучи, є перебільшенням.

За його словами, йшлося про підбиття двох одиниць техніки - і не самим екіпажем, а за допомогою російської артилерії і піхоти.

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"Відео викладають, де ми всі вісім танків підбили, але насправді два. Максимум. І то не самі, а за активної участі артилеристів і піхотинців", - пояснив Неустроєв.

Сам Неустроєв, як й інші члени екіпажу "Альоша", отримав державну нагороду від Путіна. Вони претендують на звання "героїв Росії".

23 серпня Путін особисто прийняв танкістів у Кремлі, серед яких був і Неустроєв.

Дивіться зізнання танкіста:

/ Скриншот

"Героїзм" "Альоші"

Героїзм екіпажу "Альоша" - новий міф російської пропаганди. Загарбникам приписують те, що вони нібито "наодинці зупинили українську бронегрупу і ліквідували вісім одиниць техніки" на Запорізькому напрямку.

Пропагандисти називають їх "героями" і "легендою".

Раніше Главред писав, як Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами щодо України за удари по Кримському мосту. Вона образи російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" і "відплати".

Інша пропагандистка Маргарита Симоньян, своєю чергою, відзначилася новою маячнею, заявивши, що РФ в Україні нібито "не воює з українцями".

Нещодавно також путініст Дюжев у неадекваті з перекошеним обличчям на Донбасі видав пропаганду. Артист викликав огиду у користувачів мережі своєю промовою і мімікою.

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