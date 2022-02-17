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Скандальна Монтян на Радбезі ООН назвала Україну "колонією колективного заходу"

17 лютого 2022, 21:34

Вона заявила, що Київ ніколи не збирався виконувати Мінські угоди.

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Тетяна Монтян / Скріншот

Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячене реалізації Мінських угод, скандальну проросійську діячку Тетяну Монтян.

Вона заявила, що Київ ніколи не збирався виконувати Мінські угоди, а тільки брав перерву, щоб зміцнити армію і спробувати відбити самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" силою.

"Вони не те що не хочуть розмовляти з республіками, вони не хочуть розмовляти і з громадянським суспільством всередині країни", - заявила Монтян.

Також, за її словами, Захід "хоче нацькувати київський режим на Республіки" і "втягнути Росію у війну".

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Крім того, Монтян звинуватила Україну в "обстрілі 100 тисяч осіб".

"Я впевнена, що захід дозволяє Києву не виконувати Мінські угоди. Не варто говорити, що Київ є самостійним. Це колонія колективного Заходу в якій все вирішують люди, які прийшли зовні, які влаштували Майдан, держпереворот і захопили мою країну в рабство", - додала вона.

У соцмережах користувачі обурені, що Монтян виступає від імені "громадянського суспільства України" з антиукраїнськими закликами:

"Це ж Тетяна Монтян. Та, яка вільно їздить на окуповані території. І ось вона зараз буде висловлювати "нашу" позицію щодо виконання Мінських домовленостей. Чекаємо провокацію?"

"Я перепрошую, а що в Радбезі ООН робить Тетяна Монтян? В якості кого вона там? Що це? Хто її туди запросив?"

"Росіяни притягли гібридну зброю особливо великого калібру-кого б ви думали-Тетяну Монтян."

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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