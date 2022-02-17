Паніки не було: названо число українців, які виїхали за кордон перед можливим вторгненням

Паніки при ймовірному вторгненні РФ в Україну в аеропортах не було / УНІАН

Державна прикордонна служба надала інформацію про перетин кордонів України за 14,15 та 16 лютого - у дні прогнозованого можливого вторгнення РФ в Україну. Виходячи з цих даних, стало відомо, що покинули рідну країну 135 тисяч українців.

"Кажуть, на кордоні заторів не було, зате розкуплені патрони в українських зброярах. Спасибі, Державна прикордонна служба України, за круте співробітництво", - написала в Facebook повідомила голова Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Тим часом, за три дні, з 14 по 16 лютого, в Україну приїхали 25 тисяч іноземців. При цьому, в минулому році в ці ж дати показники були значно менше - 17 тисяч 600 чоловік.

А виїхало наших громадян минулого року в ці ж дні виїжджали 70 тисяч, проте тоді через коронавірус було закрито багато країн.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

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У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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