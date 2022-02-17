На Волині місцеві жителі посилюють кордон з Білоруссю блокпостами з окопами

Люди власноруч копали рови / скріншот

Жителі Волині через загрозу вторгнення Росії в Україну на білоруському кордоні обладнали блокпости і захисні споруди.

Як йдеться у сюжеті ТСН, місцеві громади допомагали прикажчикам та силовикам.

Люди встановили загородження з шин і піску, а також викопали рови.

Крім контролю прикордонників, за ситуацією з повітря спостерігають з безпілотників.

На сьогоднішній день вже встановлено 22 кілометри суцільного паркану з дроту і сітки, а на проблемних ділянках облаштовано 37 вогневих позицій.

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читайте такожМи розмістимо не тільки ядерну зброю, але і ще над'ядерну - Лукашенко"Люди з чіткою громадською позицією здійснюють зараз облаштування інженерних споруд, додаткових місць несення служби, розгортають польове містечко з метою перебувати в постійній готовності до можливої деескалації конфлікту РФ", - зазначив керівник прикордонного підрозділу Волинського загону Андрій Ковальчук.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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