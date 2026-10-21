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Переговори України, США та Росії продовжаться: Віткофф розкрив деталі

Руслана Заклінська
21 жовтня 2026, 21:24
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Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф підбив підсумки зустрічей із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.
Переговори України, США та Росії продовжаться: Віткофф розкрив деталі
Віткофф заявив про перехід до тристоронніх переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Кремль, скріншот з відео

Ключові тези Віткоффа:

  • Переговори США, України та Росії продовжаться на технічному рівні
  • Із Путіним обговорили деталі мирної угоди
  • Трамп прагне завершити війну та досягти тривалого миру

Переговори між США, Україною та Росією продовжаться у тристоронньому форматі на технічному рівні. Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф у соцмережі X за підсумками зустрічей з українськими, російськими та європейськими лідерами.

Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером провели серію зустрічей в Осло та Санкт-Петербурзі. Головною метою поїздки було просування мирної ініціативи президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

відео дня

У Санкт-Петербурзі американські представники зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час переговорів сторони розвинули прогрес, досягнутий на попередній зустрічі в Осло з президентом України Володимиром Зеленським, а також обговорили деталі мирної угоди.

"Ці обговорення були конструктивними та продовжаться тристоронніми переговорами між Сполученими Штатами, Росією та Україною на технічному рівні", - зазначив Віткофф.

Він також нагадав про звільнення громадянина США Стівена Габбарда, який перебував під вартою в Росії. Віткофф наголосив, що президент США Дональд Трамп продовжує виступати за завершення війни та досягнення стійкого мирного врегулювання.

"Трамп, як і раніше, прагне до завершення цієї війни та досягнення всеосяжного, тривалого миру", - зазначив спецпосланець.

Водночас подробиць щодо можливих домовленостей або дати наступного раунду тристоронніх переговорів Віткофф не навів.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи стала проривною зустріч Віткоффа з Путіним

Політолог Петро Олещук вважає, що зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним не наблизила завершення війни в Україні. На його думку, Кремль продовжує маніпулювати Вашингтоном, тоді як Дональд Трамп сподівається швидко досягти мирної угоди з Росією та домовитися про економічну співпрацю, зокрема у сфері постачання нафтопродуктів.

"Конструктиву ця зустріч не могла принести і не принесла, оскільки вона стала продовженням гри Путіна, який вправно маніпулює американцями", - наголосив Олещук в ексклюзивній колонці для Главреда.

Експерт вважає, що Москва використовує переговори для отримання тактичних переваг, тоді як Вашингтон іде на поступки, зокрема послаблюючи підтримку України. За словами Олещука, заяви Росії про готовність до припинення вогню не підкріплюються реальними діями. Тому тристоронні переговори без попередньої домовленості про перемир’я можуть перетворитися на чергову імітацію мирного процесу.

Водночас політолог припускає, що ситуація може змінитися після виборів до Конгресу США, якщо республіканці зазнають поразки, а політичний вплив Трампа послабиться. За такого сценарію Конгрес зможе стримувати його політику, а Україна матиме більше шансів зберегти доступ до американських розвідданих, Starlink і ракет для систем протиповітряної оборони. Олещук попереджає, що поступки Кремлю можуть переконати Путіна у слабкості Заходу та підштовхнути Росію до подальшої агресії.

Переговори Путіна і Віткоффа - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Путін зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом для обговорення війни РФ проти України. Віткофф підкреслив готовність до переговорів і передав документи щодо врегулювання, а Москві було запропоновано відновити формат тристоронніх контактів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду за умови заморозки по нинішній лінії фронту. Він наголосив на необхідності припинення вогню як мінімуму.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив про підсумки зустрічі Путіна з Віткоффом і про обговорення питань безпеки та економічних проектів. За його словами, зустріч у Санкт-Петербурзі тривала близько трьох годин і Кремль оголосив про готовність відновити переговори в 10-х числах листопада.

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Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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