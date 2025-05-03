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Санкції проти Росії на горизонті: чому Кремль має хвилюватися

Руслан Іваненко
3 травня 2025, 01:45
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Вашингтон вирішує накласти санкції на Газпром та великі російські компанії у банківській сфері.
Санкції проти Росії на горизонті: чому Кремль має хвилюватися
США готові до нового тиску на Москву / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • США готують новий пакет санкцій проти Росії, включно із заходами для енергетики та банків
  • Під санкції можуть потрапити Газпром і великі російські компанії
  • Трамп активно просуває мирні ініціативи, включно з угодою про постачання корисних копалин

Влада Сполучених Штатів завершила розробку нового пакета санкцій проти Росії, який стосуватиметься банківської сфери та енергетики. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

За даними агентства, санкції спрямовані на посилення тиску на Москву з метою досягнення врегулювання війни в Україні. Зокрема, під обмеження можуть потрапити державний енергетичний концерн "Газпром", а також великі компанії, що працюють у галузі природних ресурсів та фінансів.

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"Чиновники США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії, включно з банківськими та енергетичними заходами, щоб посилити тиск на Москву, щоб вона підтримала зусилля президента США Дональда Трампа з припинення війни з Україною", — йдеться в матеріалі.

Один із представників адміністрації, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що "Рада національної безпеки США намагається скоординувати якийсь набір більш каральних заходів проти Росії. Це має бути схвалено Трампом".

Ще одне джерело підтвердило: "Це повністю його рішення".

"Від самого початку президент ясно дав зрозуміти про свою прихильність до досягнення повного і всеосяжного припинення вогню", — заявив представник Ради національної безпеки Джеймс Г'юїтт.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

Reuters зазначає, що підписана в середу угода між США та Україною щодо постачання корисних копалин, яку Трамп активно просував у межах своїх мирних ініціатив, може посилити його позицію щодо Кремля у разі ухвалення нового пакета санкцій.

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозних перемовин про припинення війни в Україні.

Крім того Європейський Союз працює над новим, 17-м пакетом санкцій проти Росії, узгоджуючи його зі Сполученими Штатами.

Тим часом Україна консультується зі США щодо нових санкцій. Основна мета - вдарити по "больових точках" Росії, щоб примусити її до серйозного дипломатичного діалогу і завершення війни.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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