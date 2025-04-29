'Переживають - і правильно': Зеленський анонсував удари по 'больових точках' РФ

Санкції України максимально синхронізуються з європейськими — вже є позитивні результати, заявив президент.

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Україна тисне на Росію санкціями та вимагає припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

Україна обговорює зі США нові санкції проти РФ

Безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком Росії до завершення війни

Готується нове рішення РНБО

Україна консультується зі США щодо нових санкцій. Основна мета – вдарити по "больових точках" Росії, щоб примусити її до серйозного дипломатичного діалогу і завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну", - наголосив глава держави. відео дня

Зеленський розповів, що сьогодні в Києві відбулися консультації з підготовки нового рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, йдеться про закриття виробництв, які працювали на потреби російського військово-промислового комплексу.

"Важливо й надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва й торговельні операції. Українські санкції стараємося по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати", - зазначив президент.

За його словами, після масштабного блекауту в Іспанії та Португалії, а також на тлі постійних російських ударів по українській енергетиці та нестабільності на газовому ринку, стало очевидно: Європа має розвивати більше спільних енергетичних проектів і зміцнювати взаємну підтримку.

"Український внесок у це може бути значним, і ми пропонуємо партнерам робити разом більше саме на цих напрямках", - сказав Зеленський.

Президент також провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він наголосив, що українські воїни мужньо тримають позиції, і подякував кожному захиснику, який щодня наближає перемогу.

Триденне перемир'я до 9 травня - новини за темою

Президент Росії Володимир Путін оголосив про тимчасове так зване "перемир’я" на період з 8 по 11 травня – під приводом святкування Дня перемоги. Згідно з відповідним розпорядженням, російські війська мають припинити бойові дії на три дні.

У США цю ініціативу не підтримали. Як заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, Трамп очікує реального припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що триденне перемир’я — це лише спроба Росії забезпечити тишу для параду 9 травня. Натомість президент запропонував справжнє, безумовне припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів.

З критикою виступив і спецпредставник США в Україні Кіт Келлог. Він назвав ідею Кремля абсурдною. За його словами, будь-яке перемир’я має бути і на суші, і в повітрі, і на морі, й тривати не менше місяця.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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