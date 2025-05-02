17-й пакет санкцій на підході: Барро натякнув, що ЄС і США готують спільні кроки

Коротко:
- ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії
- Санкції узгоджують зі США, рішення очікують у травні
Європейський Союз працює над новим, 17-м пакетом санкцій проти росії, узгоджуючи його зі Сполученими Штатами. Про це в інтерв’ю агентству AFP заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
За його словами, ЄС планує підтримати ініціативу американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо "розгромних" санкцій проти рф.
"Ми, європейці, супроводжуватимемо цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій, і вчора я пообіцяв Ліндсі Грему, що ми спробуємо узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій", – зазначив Барро.
Міністр також наголосив, що головною перепоною для встановлення миру в Україні залишається російський диктатор:
"Єдиною перешкодою для миру в Україні сьогодні є Владімір Путін", — додав він.
Як повідомлялося раніше, новий пакет санкцій планують підготувати до травневого засідання Ради ЄС із закордонних справ.
Санкції проти Росії - останні новини
Як писав Главред, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у Сполучених Штатах Америки збирають відомості щодо можливостей протидії так званому тіньовому флоту Росії та її оборонно-промисловому комплексу. Також триває підготовка до фінансових і банківських санкцій.
Тим часом Україна консультується зі США щодо нових санкцій. Основна мета - вдарити по "больових точках" Росії, щоб примусити її до серйозного дипломатичного діалогу і завершення війни.
Представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван заявив, що в Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною.
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Хто такий Жан-Ноель Барро?
Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.
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