17-й пакет санкцій на підході: Барро натякнув, що ЄС і США готують спільні кроки

Міністр Франції заявив, що ЄС і США узгоджують санкції проти Росії перед травневим самітом.

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ЄС готує нові обмеження проти РФ / колаж: Главред, ua.depositphotos.com

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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії

Санкції узгоджують зі США, рішення очікують у травні

Європейський Союз працює над новим, 17-м пакетом санкцій проти росії, узгоджуючи його зі Сполученими Штатами. Про це в інтерв’ю агентству AFP заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

За його словами, ЄС планує підтримати ініціативу американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо "розгромних" санкцій проти рф.

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"Ми, європейці, супроводжуватимемо цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій, і вчора я пообіцяв Ліндсі Грему, що ми спробуємо узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій", – зазначив Барро.

Міністр також наголосив, що головною перепоною для встановлення миру в Україні залишається російський диктатор:

"Єдиною перешкодою для миру в Україні сьогодні є Владімір Путін", — додав він.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Як повідомлялося раніше, новий пакет санкцій планують підготувати до травневого засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у Сполучених Штатах Америки збирають відомості щодо можливостей протидії так званому тіньовому флоту Росії та її оборонно-промисловому комплексу. Також триває підготовка до фінансових і банківських санкцій.

Тим часом Україна консультується зі США щодо нових санкцій. Основна мета - вдарити по "больових точках" Росії, щоб примусити її до серйозного дипломатичного діалогу і завершення війни.

Представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван заявив, що в Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною.

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Хто такий Жан-Ноель Барро? Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.

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