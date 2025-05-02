Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

17-й пакет санкцій на підході: Барро натякнув, що ЄС і США готують спільні кроки

Руслан Іваненко
2 травня 2025, 00:24
146
Міністр Франції заявив, що ЄС і США узгоджують санкції проти Росії перед травневим самітом.
17-й пакет санкцій на підході: Барро натякнув, що ЄС і США готують спільні кроки
ЄС готує нові обмеження проти РФ / колаж: Главред, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії
  • Санкції узгоджують зі США, рішення очікують у травні

Європейський Союз працює над новим, 17-м пакетом санкцій проти росії, узгоджуючи його зі Сполученими Штатами. Про це в інтерв’ю агентству AFP заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

За його словами, ЄС планує підтримати ініціативу американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо "розгромних" санкцій проти рф.

відео дня

"Ми, європейці, супроводжуватимемо цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій, і вчора я пообіцяв Ліндсі Грему, що ми спробуємо узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій", – зазначив Барро.

Міністр також наголосив, що головною перепоною для встановлення миру в Україні залишається російський диктатор:

"Єдиною перешкодою для миру в Україні сьогодні є Владімір Путін", — додав він.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Як повідомлялося раніше, новий пакет санкцій планують підготувати до травневого засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у Сполучених Штатах Америки збирають відомості щодо можливостей протидії так званому тіньовому флоту Росії та її оборонно-промисловому комплексу. Також триває підготовка до фінансових і банківських санкцій.

Тим часом Україна консультується зі США щодо нових санкцій. Основна мета - вдарити по "больових точках" Росії, щоб примусити її до серйозного дипломатичного діалогу і завершення війни.

Представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван заявив, що в Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною.

Читайте також:

Хто такий Жан-Ноель Барро?

Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Европа Франция санкції проти Росії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Запоріжжі прогриміло понад 10 вибухів - місто масовано атакували БпЛА

У Запоріжжі прогриміло понад 10 вибухів - місто масовано атакували БпЛА

22:15Війна
Замах на Стерненка та нові санкції РНБО: головні новини України (дайджест)

Замах на Стерненка та нові санкції РНБО: головні новини України (дайджест)

22:07Війна
Трамп підтвердив відставку радника з нацбезпеки Волца та назвав заміну

Трамп підтвердив відставку радника з нацбезпеки Волца та назвав заміну

21:39Політика
Реклама

Популярне

Більше
Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

США забезпечать "вільне, мирне та суверенне майбутнє" для України - Білий дім

США забезпечать "вільне, мирне та суверенне майбутнє" для України - Білий дім

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

Вперше зросте у 20 разів: який тариф в Україні зміниться з 3 травня

Вперше зросте у 20 разів: який тариф в Україні зміниться з 3 травня

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Останні новини

00:24

17-й пакет санкцій на підході: Барро натякнув, що ЄС і США готують спільні кроки

00:03

Путін "нащупає" слабке місце: експерт розповів, куди рушить армія РФ з Білорусі

01 травня, четвер
23:28

США визначатимуть покупців українських ресурсів: що це означає

22:29

Чим ефективно очистити накип у пральній машині: корисні поради майстраВідео

22:15

У Запоріжжі прогриміло понад 10 вибухів - місто масовано атакували БпЛАФотоВідео

Війна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - СунгуровськийВійна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - Сунгуровський
22:07

Як правильно підживлювати огірки: найкращі добрива для різних етапів росту

22:07

Замах на Стерненка та нові санкції РНБО: головні новини України (дайджест)

21:39

Трамп підтвердив відставку радника з нацбезпеки Волца та назвав заміну

21:32

Що не можна додавати до кави: 6 продуктів, які псують напій, що бадьорить

Реклама
21:06

Як ефективно позбутися іржі: народні методи та хімічні засоби

20:53

"Маємо результат": Зеленський назвав перший "плід" зустрічі з Трампом у Ватикані

20:51

Чому поліція може зупинити навіть "ідеального" водія: ЗМІ розкрили подробиці

20:49

Що насправді означає радянська зірка - історик розкрив жахливу правдуВідео

20:34

Що можна зробити з листів лазаньї: простий рецепт ідеального приготування

19:58

Де краще розташувати мікрохвильову на кухні: неочевидні ідеї для економії місця

19:57

"Не могли продати житло": Огнєвіч сказала, що сталося з її майном у Криму

19:54

Цинічна заява Лаврова: Росія знову погрожує через "кордони 1991 року"

19:41

Дощі та заморозки: українців попереджають про небезпечні погодні умови

19:35

Нападниця чатувала біля дому: з'явилося відео і деталі замаху на СтерненкаВідео

19:19

Коли закінчиться війна в Україні - з'явився тривожний прогноз

Реклама
19:10

Терор Одеси і нова тактика атак РФ на УкраїнуПогляд

18:58

Відлякує шкідників і приваблює комах: названо суперрослину для саду

18:55

Амурчик влучить прямо в серце: ТОП-3 знаки, яким пощастить у коханні в травні

18:46

Дрони з сюрпризом для цивільних: знахідка здивувала вибухотехніків

18:26

Після гучного скандалу з чатом Signal: радник Трампа йде у відставку - ЗМІ

18:26

Що одягнути жінці після 50 років: найстильніші образи на кожен деньВідео

18:21

США забезпечать "вільне, мирне та суверенне майбутнє" для України - Білий дім

18:05

Зеленський вперше розкрив деталі нових санкцій, зокрема щодо Арестовича

18:05

Як виглядати стильно та дорого під час вагітності: інфлюенсерка порадила луки

17:55

Глобал Медіа Плюс і Спейс Медіа запускають спільну пакетну пропозицію для рекламодавців "Охоплення Плюс"

17:38

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із чоловіком у кафе за 21 сек

17:37

Порошенко вкотре підіграв Кремлю, прирівнявши Трампа до Путіна – експертВідео

17:34

Пішла з життя найстаріша жінка планети: яким був її секрет довголіття

17:27

РФ відкрила "новий напрямок" та планує форсувати Дніпро: чи є загроза для Херсона

17:26

Долар різко "злетів" після триденного падіння: новий курс валют

17:04

Ціна летить у прірву: на українському ринку рекордно дешевшає популярний овоч

17:03

Що можна зробити з малини, крім варення: розкрита неймовірна користь плодівВідео

16:38

РФ може раптово вдарити по Україні з новою силою – названо тривожний сценарій

16:31

Між Україною та РФ існує "велика прірва": у Трампа розкрили план дій США

16:29

Кому шкідлива кориця: експерти розповіли, чим небезпечна популярна спеція

Реклама
16:17

Чи можна знімати взуття у літаку: помиляються навіть досвідчені мандрівники

16:05

Фентезі-шоу "Вартові мрій" розпочинає всеукраїнський тур: детальна програма новини компанії

15:54

McDonald’s замінює Біг Тейсті: чому насправді культовий бургер зник з меню

15:52

Ціна на популярний продукт "злетіла до небес": скільки українцям доведеться платити

15:35

Тихий "вампір" у будинку: куди категорично не можна ставити кактуси за фен-шуйВідео

15:33

Зеленський запровадив санкції проти Арестовича: хто ще попав під удар президента

15:31

Три відмінності між котами знайде лише геній: неймовірна загадка для найрозумніших

15:18

Куди поставити холодильник у маленькій кухні - поради експерта

15:17

Стало відомо, чому Бейонсе не показує свого молодшого сина

15:14

Що буде, якщо США вийдуть з мирних переговорів: експерт назвав ризики для України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти