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Росія відмовилася від проведення на окупованому Донбасі параду перемоги 9 травня

29 квітня 2022, 09:02

Росія та підконтрольне їй угруповання "ДНР" вирішили "перенести" свої плани.

Війна на Донбасі
Російські окупанти "ДНР", мовляв, збираються проводити "парад перемоги" після окупації всього Донбасу / УНІАН

Так званий керівник російських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін зробив заяву про те, що парад перемоги на окупованому Донбасі 9 травня вони не проводитимуть. Мовляв, заходи проведуть після того, як "переможуть" і виведуть нібито "республіку" на "конституційні кордони".

Як повідомляє Медуза, він сказав про те, що параду Перемоги і ходи Безсмертного полку на окупованих районах Донецької області не буде. Нібито через загрозу обстрілів.

читайте такожНовий куратор Кирієнко і "референдум" щодо Донбасу у РФ: Путін задумав "велику перемогу" над З аходомОднак, за його словами, окупанти готові провести заходи після, мовляв,"їх перемоги" і захоплення всіх районів Донецької та Луганської областей.

"Ухвалено непросте рішення: ми проведемо парад Перемоги після повної нашої перемоги і виходу "ДНР" на "конституційні кордони", - сказав Пушилін.

Битва за Донбас

Заступник командувача військами Центрального східного округу РФ Рустам Міннекаєв заявив, що російські війська збираються захопити Донецьку та Луганську область, а також південні регіони України. Окупанти збираються прорубати коридор до захопленого у 2014 році Кримського півострову.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що терміни завершення війни Росії проти України залежать від низки факторів. На його думку, битва за Донбас не призведе до завершення військової кампанії. Війна може йти до Нового року.

За даними Медузи, Росія в середині травня збирається провести так звані "референдуми" на захоплених районах Донбасу та Херсонської області. Москва збирається "приєднати" Донецьку та Луганську області до своєї держави, а на Херсонщині оголосити "ХНР". Підкреслюється, що на реалізації такої ідеї наполягає Володимир Путін.

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