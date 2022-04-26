Немає гарантій безпеки без Криму і Донбасу: Путін вибухнув "умовою" на перемовини з Україною

Делегації Росії та України повинні підготувати проекти угоди щодо Криму та Донбасу - Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін зробив заяву про те, що Москва, мовляв, не готова говорити про гарантії безпеки в ситуації, якщо Україна та Росія попередньо не досягнуть письмових домовленостей щодо статусу Криму і Донбасу. За його словами, делегаціям нібито слід розробити проект угоди, в якому повинні бути регламентовані питання статусу окупованих територій.

Під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем, яка відбулася у вівторок, 26 лютого, він сказав про те, що Київ поставив Москві умову щодо Криму та Донбасу. Статус територій, згідно з позицією української держави, повинен обговорюватися на рівні президента України Зеленського і глави Кремля Путіна.

читайте такожУкраїна отримає шанс викинути Росію з Криму з Донбасом, але за однієї умови - політологОднак, як вважає російська сторона, до обговорення цих питань на вищому політичному рівні, їх слід попередньо оформити в рамках проекту угоди.

"І в своєму проекті угоди з цього приводу (щодо Криму та Донбасу, - ред.), нам представленому, просто вказали в двох статтях, що ці питання повинні вирішуватися на зустрічі глав держав. Для нас зрозуміло, що якщо ці питання ми віднесемо на рівень глав держав, не вирішивши їх попередньо, хоча б в рамках проекту угоди, для нас зрозуміло, що вони ніколи й не будуть вирішені", - сказав Путін.

Також він додав, що Росія, мовляв, не зможе підписатися під гарантіями безпеки для України, не вирішивши питання зі статусом Криму і Донбасу.

"У цьому випадку підписуватися під гарантії безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя і "республік" Донбасу, ми просто не можемо", - підкреслив Володимир Путін.

Повернення Криму та Донбасу в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що на перемовинах щодо завершення війни Росії проти України потрібно спочатку досягти домовленостей про припинення війни і гарантії безпеки. Наступний крок – обговорення питання окупованих Криму та Донбасу. За його словами, необхідно зупинити гарячу фазу війни, і тільки потім переходити на наступну стадію діалогу.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк казав, що Україна не має наміру відступати від принципу відстоювання територіальної цілісності і суверенітету держави. Як сказав чиновник, питання окупованих Криму і Донбасу можуть вирішуватися тільки на вищому політичному рівні – перемовинах Зеленського та Путіна.

Спікер Банкової Олексій Арестович зазначив, що Україна не готова до військової операції зі звільнення окупованих Донбасу і Криму. За його словами, це нездійсненне завдання, оскільки такі дії могли б призвести до великих втрат у лавах української армії.

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