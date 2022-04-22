Битва за Донбас буде вирішальною: військовий експерт із США назвав три сценарії

Битва за Донбас буде вирішальною: військовий експерт із США назвав три результати / Фото Reuters

Битва за Донбас стане вирішальною в російсько-українській війні. Найближчі два-три тижні будуть "критичними" для ходу бойових дій.

Військовий експерт Джастін Крамп, якого цитує BBC, зазначив, що є три сценарії розвитку ситуації на Донбасі.

"Ми побачимо або мир, або паузу в конфлікті, або просто тривалу триваючу війну, і це, звичайно, залежить від обох сторін", - говорить він.

Він підкреслив, що результат залежатиме від успіху окупантів проти ЗСУ.

"У такому випадку буде розуміння того, чи задовольниться Путін отриманим, чи вважатимуть росіяни, що вони знищили серце українських військових і показали, що поставок НАТО недостатньо, щоб стримати їх. Отже, вони можуть продовжувати наступ і захоплювати інші міста, як Харків", - пояснив Крамп.

За словами аналітика, в Росії ще є 22 бойові групи, які розташовані на північ від Києва в Білорусі.

читайте також"Гарматне м'ясо" для захоплення Донбасу: РФ перекидає 20 тисяч найманців-The Guardian"Їх тримають там неспроста: Росія залишає собі можливості для наступу на іншу частину країну, але це може бути дуже важко, якщо вона втратить багато сил на Донбасі", - додав Крамп.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що окупаційні війська намагаються здійснити прорив у напрямку Краматорська і Слов'янська. Активні бойові дії тривають за міста Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Маріуполь. Загарбники все ще вірять, що вони можуть здійснити бліцкриг, щоб показати "перемогу" до 9 травня.

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