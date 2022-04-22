УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Битва за Донбас буде вирішальною: військовий експерт із США назвав три сценарії

22 квітня 2022, 06:58

Наступні кілька тижнів покажуть, як будуть далі проходити бойові дії або все ж настане мир.

військові, ВСУ, війна
Битва за Донбас буде вирішальною: військовий експерт із США назвав три результати / Фото Reuters

Битва за Донбас стане вирішальною в російсько-українській війні. Найближчі два-три тижні будуть "критичними" для ходу бойових дій.

Військовий експерт Джастін Крамп, якого цитує BBC, зазначив, що є три сценарії розвитку ситуації на Донбасі.

"Ми побачимо або мир, або паузу в конфлікті, або просто тривалу триваючу війну, і це, звичайно, залежить від обох сторін", - говорить він.

Він підкреслив, що результат залежатиме від успіху окупантів проти ЗСУ.

"У такому випадку буде розуміння того, чи задовольниться Путін отриманим, чи вважатимуть росіяни, що вони знищили серце українських військових і показали, що поставок НАТО недостатньо, щоб стримати їх. Отже, вони можуть продовжувати наступ і захоплювати інші міста, як Харків", - пояснив Крамп.

За словами аналітика, в Росії ще є 22 бойові групи, які розташовані на північ від Києва в Білорусі.

читайте також"Гарматне м'ясо" для захоплення Донбасу: РФ перекидає 20 тисяч найманців-The Guardian"Їх тримають там неспроста: Росія залишає собі можливості для наступу на іншу частину країну, але це може бути дуже важко, якщо вона втратить багато сил на Донбасі", - додав Крамп.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що окупаційні війська намагаються здійснити прорив у напрямку Краматорська і Слов'янська. Активні бойові дії тривають за міста Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Маріуполь. Загарбники все ще вірять, що вони можуть здійснити бліцкриг, щоб показати "перемогу" до 9 травня.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Донбасу
Реклама
Популярне
Армія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – АрестовичАрмія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – Арестович 26-річний українець спалював техніку ворога коктейлями Молотова - за це його розстріляли окупанти26-річний українець спалював техніку ворога коктейлями Молотова - за це його розстріляли окупанти Прикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від бідиПрикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від біди Бунт у Дагестані: кавказці відмовляються воювати проти УкраїниБунт у Дагестані: кавказці відмовляються воювати проти України Стильний манікюр весна 2022 на короткі нігті, що надихаєСтильний манікюр весна 2022 на короткі нігті, що надихає
Підтримайте Главред

Останні новини

08:27

"Три літаки, три вертольоти, дев'ять безпілотників": спікер українських ВПС розповів про нові втрати окупантів

08:00

З 300 вижили всього 60: ЗСУ розгромили батальйон окупантів, який тільки перекинули в Україну

07:41

Партизани ліквідували вже сотню окупантів у Мелітополі-мер міста

07:28

Два постріли - два вертольоти: ЗСУ елегантно знищили російські Ка-52 і Мі-8Відео

06:58

Битва за Донбас буде вирішальною: військовий експерт із США назвав три сценаріїВідео

Реклама
06:36

Не ображайте орків – грабують, ґвалтують і вбивають в Україні росіяниПогляд

06:33

Арестович помітив сигнал до закінчення війни на зустрічі Путіна з Шойгу

05:00

"Тваринний страх перед Путіним і Росією": Ілларіонов пояснив позицію Франції та Німеччини

04:27

Отруєння азотною кислотою: медики розповіли, як врятувати життя

03:50

"Це ще попереду": Ілларіонов пояснив, як росіяни будуть розплачуватися за війну Путіна

03:22

Україну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчівВідео

02:47

Андрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 роківВідео

02:15

Військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь

01:41

Ця "банда" досі залишається дуже небезпечною: експерт закликав не недооцінювати армію Росії

01:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Левам - великі гроші, Рибам - везіння

00:56

Від борщів до бункера: голлівудський актор розповів про тривожну ніч в українському сховищіВідео

00:52

У США побачили ознаки підтримки збройних сил Росії з боку Китаю

00:51

Прикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від бідиВідео

00:42

"Окупанти лише відтягують неминучість": головне з вечірнього звернення ЗеленськогоВідео

00:28

Великдень-2022: чому небезпечно відвідувати храми під час війни з Росією

Реклама
00:04

Загроза вибуху в літаку: у Варшаві екстрено закрили аеропорт

21 квітня, четвер
23:41

Загроза втрати Маріуполя відступила: Арестович розповів, чого злякалася РосіяВідео

23:24

Куди зник співак Губін: переїзд з Росії і страшна хвороба

23:21

Макрон звернувся до Росії через важку ситуацію в Маріуполі

23:12

"Вірила, що не існує таких грошей": Осадча звернулася до зірок ,які "ґвалтують Україну"Відео

23:09

"Вбивали людей для розваги": Зеленський розповів нові подробиці звірств окупантів під КиєвомВідео

23:01

Як перевірити яйця на свіжість: названо п'ять простих способів

22:51

Путін та Шойгу готували канцтабори для українців у Сибіру - РНБО

22:38

Розслідувачі злили в мережу фото, як Лавров з коханкою і Дерипаска з ескортницею їздили до Японії

22:16

"Провалились вхлам": терорист Гіркін висловився щодо повного провалу збройних сил РФВідео

22:12

Коханка Путіна знайшлася: Аліна Кабаєва з новим обличчям з'явилася в Москві

21:33

"Скоро ми переможемо": зірка збірної України з футболу розплакався перед журналістамиВідео

21:22

"Складне рішення" : в Єврораді пообіцяли Україні важке озброєння

21:14

Кровопускання: чиновники і олігархи з РФ гинуть сім'ями при загадкових обставинах

21:10

Астролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договірВідео

20:39

Шмигаль обговорив із Байденом нові санкції проти Росії

20:36

Кадиров пообіцяв Путіну вбити Зеленського - РНБОВідео

20:27

У російській глибинці згорів інститут, в якому розроблювали ракети "Іскандер"

20:22

"Святе сімейство": Молода дружина Макаревича показала ніжне фото з музикантом і новонародженим сином

20:04

Роман Цимбалюк. Путін поки не помер, а бариги вже з'явилися?Відеоблоги

Реклама
20:00

Нова розмова орків: в ОРДЛО окупанти використовують чоловіків, як рабів

20:00

Постріл у себе: що означатиме ядерний удар Росії по Україні

19:53

Довжиною в 300 метрів: з'явилися супутникові знімки величезної братської могили під МаріуполемВідео

19:36

Путін влаштував ідеальний шторм: чому масова мобілізація доб'є РосіюПогляд

19:28

Неймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітом

18:58

Тіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФВідео

18:29

Битва за Маріуполь – чому Путін відмовився від штурму заводу АзовстальПогляд

18:04

У Маріуполі окупанти просто зараз бомблять територію АзовсталіВідео

17:35

Чому війна в Україні для Росії закінчиться крахом держави і революцієюПогляд

17:24

Надя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє коханняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти