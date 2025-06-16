РФ запропонувала повернути українських дітей в обмін на дещо: Зеленський розкрив деталі

Президент України розповів, що росіяни хочуть обмінювати українських дітей на російських окупантів.

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РФ запропонувала повернути дітей в обмін на окупантів / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець, Володимир Зеленський

Що каже Зеленський:

Україна працює над поверненням викрадених Росією дітей

РФ запропонувала повернути дітей в обмін на окупантів

Росія запропонувала Україні повернути полонених російських окупантів в обмін на українських дітей. Президент України Володимир Зеленський на таку пропозицію на пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Президент наголосив на тому, що такі умови є несправедливими та неможливими.

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"Це неможливо. Ми не міняємо їх ні на що. Це несправедливо. І якщо чесно, вибачте, це божевілля, яке росіяни пропонували - ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Це поза розумінням і міжнародним правом. Це в їхньому дусі", - сказав Зеленський.

Він додав, що українських дітей потрібно повертати, а не обмінювати.

"Тому ми залучаємо так багато країн, які потрошку, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому", - підсумував президент.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Заява Зеленського про повернення українських дітей / фото: скріншот

Обмін полоненими - останні новини України

Як повідомляв Главред, 14 червня відбувся четвертий за тиждень обмін з РФ військовополоненими. Найстаршому з повернутих із російського полону 63 роки, наймолодшому - 21 рік.

12 червня в Україну повернулися оборонці Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки, та військові з різних частин ЗСУ.

10 червня до України повернулися бійці з різних підрозділів Сил оборони і безпеки, зокрема Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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