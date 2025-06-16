РФ запропонувала повернути українських дітей в обмін на дещо: Зеленський розкрив деталі

Що каже Зеленський:
- Україна працює над поверненням викрадених Росією дітей
- РФ запропонувала повернути дітей в обмін на окупантів
Росія запропонувала Україні повернути полонених російських окупантів в обмін на українських дітей. Президент України Володимир Зеленський на таку пропозицію на пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.
Президент наголосив на тому, що такі умови є несправедливими та неможливими.
"Це неможливо. Ми не міняємо їх ні на що. Це несправедливо. І якщо чесно, вибачте, це божевілля, яке росіяни пропонували - ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Це поза розумінням і міжнародним правом. Це в їхньому дусі", - сказав Зеленський.
Він додав, що українських дітей потрібно повертати, а не обмінювати.
"Тому ми залучаємо так багато країн, які потрошку, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому", - підсумував президент.
Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:
Обмін полоненими - останні новини України
Як повідомляв Главред, 14 червня відбувся четвертий за тиждень обмін з РФ військовополоненими. Найстаршому з повернутих із російського полону 63 роки, наймолодшому - 21 рік.
12 червня в Україну повернулися оборонці Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки, та військові з різних частин ЗСУ.
10 червня до України повернулися бійці з різних підрозділів Сил оборони і безпеки, зокрема Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Читайте також:
- Кремль готує бойові операції не тільки в Україні - Сибіга
- Зеленський готовий до переговорів із Путіним: в ОП вказали на один нюанс
- У Трампа привітали росіян із "днем Росії": Зеленський зробив різку заяву
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред