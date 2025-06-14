Наймолодшому - 21 рік: Україна провела четвертий обмін військовополоненими

Коротко:
- Зеленський повідомив про четвертий обмін військовополоненими з РФ за тиждень
- Найстаршому зі звільнених - 63 роки, наймолодшому - 21 рік, за даними Лубінця
Сьогодні, 14 червня, відбувся четвертий за тиждень обмін з РФ військовополоненими. Щасливу новину повідомив Глава держави заявив у Телеграмі.
"Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень", - підкреслив Зеленський.відео дня
Як розповів очільник України, "сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту".
Президент підкреслив, що "обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає".
Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршому з повернутих із російського полону 63 роки, наймолодшому - 21 рік.
Обміни полоненими - новини України
Як повідомляв Главред, у четвер,12 червня, Україна провела з РФ другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів. Серед звільнених - захисники Маріуполя. Загалом на рідну землю повернулися українці, які воювали на різних напрямках фронту: Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському.
Раніше, 10 червня, Україна та Росія провели ще один обмін полоненими в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня. В цей день відбувся перший етап повернення з російського полону українських воїнів, які зазнали важких поранень і потребують термінової медичної допомоги.
Варто вказати, що Україна не розголошує кількість звільнених із полону захисників під час обмінів не просто так, а через безпеку та ризик зриву домовленостей. Як пояснив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, активна інформаційна атака та дезінформація від ворога ускладнюють переговори.
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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими?
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.
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