Наймолодшому - 21 рік: Україна провела четвертий обмін військовополоненими

Більшість із повернутих сьогодні на Батьківщину українських військових - офіцери, повідомив уповноважений з прав людини.

https://glavred.net/ukraine/samomu-mladshemu-21-god-ukraina-provela-chetvertyy-obmen-voennoplennymi-10673369.html Посилання скопійоване

Україна обмінялася з РФ полоненими / Колаж: Главред, фото: президент України

Коротко:

Зеленський повідомив про четвертий обмін військовополоненими з РФ за тиждень

Найстаршому зі звільнених - 63 роки, наймолодшому - 21 рік, за даними Лубінця

Сьогодні, 14 червня, відбувся четвертий за тиждень обмін з РФ військовополоненими. Щасливу новину повідомив Глава держави заявив у Телеграмі.

"Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень", - підкреслив Зеленський. відео дня

Як розповів очільник України, "сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту".

Президент підкреслив, що "обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає".

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршому з повернутих із російського полону 63 роки, наймолодшому - 21 рік.

Обміни полоненими - новини України

Як повідомляв Главред, у четвер,12 червня, Україна провела з РФ другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів. Серед звільнених - захисники Маріуполя. Загалом на рідну землю повернулися українці, які воювали на різних напрямках фронту: Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському.

Раніше, 10 червня, Україна та Росія провели ще один обмін полоненими в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня. В цей день відбувся перший етап повернення з російського полону українських воїнів, які зазнали важких поранень і потребують термінової медичної допомоги.

Варто вказати, що Україна не розголошує кількість звільнених із полону захисників під час обмінів не просто так, а через безпеку та ризик зриву домовленостей. Як пояснив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, активна інформаційна атака та дезінформація від ворога ускладнюють переговори.

Більше важливих новин:

Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред