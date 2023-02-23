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Зеленський відреагував на "мирний" план Китаю щодо війни

23 лютого 2023, 18:25
Україна вже передала Китаю дипломатичними каналами сигнал про те, що представникам Києва та Пекіна варто було б проводити зустрічі, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Китай
Рано говорити про документ Китаю, потрібна конкретика - Зеленський / скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Поки зарано критикувати документ Китаю про мир. Заяви Пекіна про те, що держава хоче миру в Україні, вже перший крок і непоганий сигнал. Однак говорити про щось суттєве можна буде лише після того, як з'явиться китайський документ з конкретикою. Представникам Києва та Пекіна слід було б проводити зустрічі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спільного брифінгу з главою уряду Іспанії Педро Санчесом він сказав про те, що ще не бачив документа Китаю щодо війни Росії проти України.

"Я знаю загальні речі. Документ я не бачив. Рано ставити діагноз цьому документу. Загалом, те, що Китай почав говорити про Україну, дуже непогано. Це перші кроки і це непогано", - зазначив президент.

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Український гарант сказав, що висновки потрібно буде робити тільки після того, як з'явиться певна конкретика.

Також президент додав, що Україні треба "зустрічатися з Китаєм".

"Ми на рівні дипломатів цей сигнал передали", - підкреслив Володимир Зеленський.

Заяви Китаю щодо війни Росії проти України

Головний радник керівника Китаю Ван І на Мюнхенській конференції вперше назвав війну РФ проти України війною і оголосив, що Пекін представить документ зі своєю позицією. За його словами, в річницю повномасштабного нападу Росії Пекін зробить заяву, згідно з якою "слід поважати територіальну цілісність, суверенітет і прагнення до безпеки інших країн".

Спостерігачі назвали документ "мирним планом", проте в Китаї пояснили, що це невірне трактування. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь сказав, що Пекін не трактував свою ініціативу як мирний план.

"Ми ніколи не називали це мирним планом. Це документ з викладенням позиції. Ми будемо і надалі підкреслювати важливість поваги суверенітету і територіальної цілісності всіх країн. Ми підкреслюємо, що країни повинні враховувати інтереси безпеки один одного", - підкреслив Цзюнь.

Пізніше під час свого брифінгу представник МЗС КНР Ван Веньбін звинуватив Захід у тому, що зброя, яка постачається Україні для захисту від Росії, мовляв, "контрабандою потрапляє до рук злочинцям в Європі", а також "терористичним і екстремістським силам".

Жодних доказів китайський дипломат не навів. У МЗС України спростували заяву і закликали Пекін не бути інструментом в руках російської пропаганди.

Крім того, Веньбін, у відповідь на заяви Вашингтона про те, що військова допомога Китаю агресору Росії буде "перетином червоної лінії", звинуватив США в, мовляв, "ескалації війни Росії проти України". Позицію він "аргументував" постачанням Києву зброї.

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Наступ Росії на Україну:

Володимир Зеленський новини Китаю війна Росії та України
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